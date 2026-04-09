「オリックス９−１ロッテ」（８日、京セラドーム大阪）

“岸田マジック”がさく裂した。オリックスはこの日は「２番・中堅」に今季初スタメンの渡部、「８番・右翼」に同２度目の杉沢と若手組を抜てきする、左７人の新打線が奏功。昨季ＤｅＮＡで１０勝を挙げている好投手・ジャクソンを攻略し、今季最多９得点で貯金生活を取り戻した。

「（四球の）宗に始まって渡部がしぶとく打ってくれた。（起用は）タイミングを見ながらいろんなところを加味して。いい方に出てくれた」と振り返った岸田護監督。初回無死一塁、渡部が右前打と期待に応え、続く西川が「一発で仕留められたので、今日はそれだけで満足」と左中間越えの２点適時二塁打で先制すると、五回無死一塁から杉沢が右前打で好機を拡大。宗の４試合連続打点となる右翼線への２点適時二塁打を呼んだ。

終わってみれば渡部、杉沢はともにマルチ安打をマーク。杉沢は自ら適時打も決めるなど、２人は得点機に絡むキーマンとなった。

カード勝ち越しを決め、２位に浮上。「若い子たちも当然、力を付けていると思う。競争していく中で皆がいい刺激になっている」と岸田監督。今年のオリックスはへこたれない。