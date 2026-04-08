2026年4月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人間関係が荒れがち。他人に過大な期待はしないこと。
親しい人ともめるかも。秘密を持つのは避けたいもの。
受け身になりたい日。積極的になると今日は裏目に出るかも……。
人の喜びを見て嫉妬を感じがち。でも一緒に喜ぶ姿勢が◎。
カンがさえそう。迷ったときは直感勝負に出ると好結果に。
居心地のいい部屋作りを。徹底的に掃除して気分も一新！
美しいものに接すると◎。センスが磨かれて心も豊かに。
素晴らしい人物との出会いが。人生について話を聞くと吉。
ジョークがさえる日。ムードメーカーに徹すれば人気アップ！
周囲から何かと頼られがち。マメに応えてあげると幸運に。
利害関係は度外視すると吉。自分の心に正直になろう。
周囲の関心があなたに集中しそう。堂々とした態度が大切な日。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人間関係が荒れがち。他人に過大な期待はしないこと。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
親しい人ともめるかも。秘密を持つのは避けたいもの。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
受け身になりたい日。積極的になると今日は裏目に出るかも……。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人の喜びを見て嫉妬を感じがち。でも一緒に喜ぶ姿勢が◎。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
カンがさえそう。迷ったときは直感勝負に出ると好結果に。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
居心地のいい部屋作りを。徹底的に掃除して気分も一新！
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
美しいものに接すると◎。センスが磨かれて心も豊かに。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
素晴らしい人物との出会いが。人生について話を聞くと吉。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ジョークがさえる日。ムードメーカーに徹すれば人気アップ！
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
周囲から何かと頼られがち。マメに応えてあげると幸運に。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
利害関係は度外視すると吉。自分の心に正直になろう。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲の関心があなたに集中しそう。堂々とした態度が大切な日。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)