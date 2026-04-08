【アヒル隊長】くるまにポピーとコラボ！ 「アヒル隊長プロペラ芳香剤」発売！
パイロットコーポレーション（代表取締役社長：藤崎文男）の人気キャラクター「アヒル隊長」が、くるまにポピーでお馴染みのダイヤケミカルとコラボ、アヒル隊長プロペラ芳香剤が発売された。
＞＞＞「アヒル隊長プロペラ芳香剤」をチェック！（写真5点）
アヒル隊長は2026年に25周年を迎えたパイロットコーポレーションの人気キャラクター。「くるまにポピー」でおなじみのダイヤケミカルとのコラボレーションが実現した。
本商品は、アヒル隊長をモチーフにしたプロペラ型のエアコン取り付け芳香剤。エアコンの送風を利用してプロペラが回転し、車内に香りを効率よく拡散してくれる。
見た目の楽しさと機能性を兼ね備え、ドライブ空間に心地よい香りと遊び心を提供する。ダッシュボード周りを彩るインテリアアイテムとしても楽しめる。
ラインナップは「やわらかサボン（赤）」と「そよかぜムスク（黒）」の2種類。
また、本体に加えて詰め替え用も同時に発売される。お気に入りの香りを繰り返し楽しめる。
本商品はダイヤケミカル公式通販サイト限定（楽天、amazon、ヤフー）での販売となる。
＞＞＞「アヒル隊長プロペラ芳香剤」をチェック！（写真5点）
アヒル隊長は2026年に25周年を迎えたパイロットコーポレーションの人気キャラクター。「くるまにポピー」でおなじみのダイヤケミカルとのコラボレーションが実現した。
本商品は、アヒル隊長をモチーフにしたプロペラ型のエアコン取り付け芳香剤。エアコンの送風を利用してプロペラが回転し、車内に香りを効率よく拡散してくれる。
ラインナップは「やわらかサボン（赤）」と「そよかぜムスク（黒）」の2種類。
また、本体に加えて詰め替え用も同時に発売される。お気に入りの香りを繰り返し楽しめる。
本商品はダイヤケミカル公式通販サイト限定（楽天、amazon、ヤフー）での販売となる。
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