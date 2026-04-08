ひょんなことから、彼氏が既婚者だったと知ることも。ずっと騙されていたなんてショックですよね……。今回は、そんな彼への復讐を計画する女性のエピソードをご紹介します。

「マッチングアプリで知り合った男性と付き合っていたときのこと。私は保育士の専門学校に通っていて、資格取得のために保育園で実習をすることになっていました。実習初日、ある園児の男の子をお迎えに来たのは、交際中の彼でした……。私には独身だと言っていたのに、実際は既婚者で子持ちだったと実習先で偶然発覚したのです……。彼は気まずそうな顔をしていて、それ以来、連絡もブロックされました。

私がいるとわかったからか、お迎えには来なくなった彼。だけど、運動会の日はノコノコとやってきました。欠席したら奥さんに怪しまれるから来たんでしょうね。隙を見て彼に話しかけ、『独身だって嘘ついていたこと、奥さんにいつばらそうかな？』『証拠の写真もあるし』と言ったら、彼は真っ青になっていました。

動揺したのか、親子競技のリレーで彼はすっころんでいました。ざまーみろ。実際、この場で奥さんにばらしたら保育園側にも迷惑がかかるだろうし……。暴露はせず、弁護士さんに頼んで慰謝料請求の準備を着々としています。私が許したと思ったら大間違いだから。内容証明を見て驚く彼の顔を想像したらワクワクします」（体験者：20代女性・学生／回答時期：2026年2月）

▽ 独身偽装して女性を騙すって、本当に卑劣ですよね……。この彼はいつ奥さんにばらされるかわからず、不安で精神的にも追い詰められていたかもしれません。そんな彼を想像したらスカッとしますが、本当の地獄は内容証明を受け取った瞬間から始まるのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。