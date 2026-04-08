元Ｆ１ドライバーのジョリオン・パーマー氏が苦戦するアストンマーティンを酷評した。

ルノーと契約していたパーマー氏は２０１７年の日本グランプリ（ＧＰ）を最後に引退し、現在は解説者や評論家として活動中。スペイン紙「マルカ」によると、パーマー氏はアストンマーティンについて「日本ＧＰでは信じられないくらい遅かった。彼らは問題を解決しようとしているのだろう。レースを完走させるために妥協せざるを得なかった。状況は深刻だ。私たちが目撃しているのは歴史上最大の失敗だ」と糾弾したという。

その上でアストンマーティンのハンドルを握る過去２度のＦ１チャンピオン、フェルナンド・アロンソ（スペイン）について、パーマー氏は「フェルナンドの２００２年当時を思い出す。彼は何年かぶりにテストドライバーになった。今のチームではまさにテストドライバーだ。毎週末ぐるぐる走り回って、収支報告する」と指摘した。

実際に、日本ＧＰで今季初完走を果たしたアロンソはレース後に「かなり退屈だったが、チームにフィードバックを与えたかった」などと発言。本番レースながら、その役割はテストドライバーと変わらなかった。同メディアは「状況を考えると完走することが奇跡に近いように思える。アロンソは英雄的な行為といえるだろう」と伝えていた。