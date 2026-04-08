【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS プラモデル、アクションフィギュア】 4月8日12時 販売再開

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSのプラモデル、アクションフィギュアの再販商品を4月8日12時より販売する。

今回の再販ラインナップには「MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル」、「MG 1/100 ガンダムAGEIIマグナム」、「MG 1/100 GAT-X102 デュエルガンダム アサルトシュラウド」のMGガンプラ3商品が登場。

また、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3孫悟空 (再販版)」、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッドー」のS.H.Figuarts2商品がラインナップしている。

なお対象の一部商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。

(C)創通・サンライズ・MBS

(C)創通・サンライズ・テレビ東京

(C)創通・サンライズ

(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション