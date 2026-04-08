髪色もメイクも似合うカラーにすれば簡単に垢抜ける！イエベさんの正解メイクマニュアル

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。アイシャドウもリップも可愛いのに「メイクがまとまらない…」と感じるのはメイクの配色のせいかもしれません。今回は簡単に垢抜けが叶うイエベさんの正解メイク配色を紹介したいと思います！

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イエベ春さんの正解メイク配色

明るく華やかな雰囲気を持つイエベ春さん。

外見の特徴は

・肌が黄みがかっている

・髪色が明るいブラウン〜栗色

・瞳の色が明るい茶色やゴールデンブラウン

の方が多い傾向です。

眉はライトブラウン〜ダークブラウンなど髪色に合わせた色味がオススメです。

ヘアカラーはライトブラウン・ミルクティーベージュ・オレンジブラウン・ライトベージュなどの暖色系の明るめカラーがお似合いになります。

アイシャドウ

アイシャドウ温かみのある黄みがかった色味がお似合いになります。

ブラウン系やコーラルピンク、オレンジなどの定番色はもちろん、差し色に黄緑や水色などのカラーを使うとお洒落な印象に。

イエベ春の方にオススメのアイシャドウはこちらです。

2aN ベターミーアイパレット 0 サンリット

チーク

チークはコーラルピンクやピーチ、明るいオレンジなどを使うと血色感が出て華やかな印象に。

ツヤを足すと肌が綺麗に見えるのでラメやパールの入ったものや、リキッドタイプのものを選ぶのがオススメです！

イエベ春の方にオススメのチークはこちらです。

JUNG SAEM MOOL アーティストクッションブラッシュ コーラルヘイロー

リップ

イエベ春の方はツヤ感のあるコスメを使うと、透明感が出て生き生きとした印象に仕上がります。

リップはツヤ感のあるものやグロスを使うのがオススメです。

カラーはコーラル・オレンジ・ピーチ・ベージュなどの明るく、鮮やかなカラーがぴったりです！

イエベ春の方にオススメのリップはこちらです。

JILLSTUART ジルスチュアート リップブロッサム バーム 05 amber tomato

イエベ秋さんの正解メイク配色

大人っぽく落ち着いたエレガントな雰囲気のイエべ秋さん。

外見の特徴は

・黄みがかった肌

・髪色はダークブラウンや黒

・瞳の色はこげ茶、茶色、ダークブラウン

の方が多い傾向です。

眉はブラウン〜ダークブラウンの落ち着いたダークカラーがおすすめです。

ヘアカラーはチョコレートブラウン・ダークブラウン・オリーブブラウン・オレンジブラウンなど落ち着いた深みのあるカラーがお似合いになります。

アイシャドウ

アイシャドウは落ち着いた温かみのあるディープカラーがお似合いになります。

ブラウンやオレンジ、テラコッタなどの暖色系のカラーやカーキなどのスモーキーな色味も◎

マットなテクスチャーが似合いやすく、ラメを使う際はメタリックなゴールドラメを選ぶと肌馴染みが良いです！

イエべ秋の方にオススメのアイシャドウはこちらです。

LUMMIR ライトオンアイズシャドウパレット 8PM 07 ミッドナイトアッシュ

チーク

チークはオレンジ・サーモンピンク・ベージュなど肌馴染みがよく、自然に血色感を足してくれるカラーがオススメです。

イエべ秋の方にオススメのチークはこちらです。

BRAYE ブレイ リップスリーク 07 ボールドネス

リップ

イエベ秋の方はマット・セミマットのリップが似合いやすい傾向ですが、ツヤのあるリップが全く似合わないというわけではありません。

グロスのようなグロッシーな仕上がりより、さりげないツヤ感のものを選ぶと似合いやすいです！

カラーはテラコッタ・ボルドー・ブラウン・サーモンピンク・オレンジベージュなど黄みがかった深みのあるカラーを選ぶのがオススメです。

イエべ秋の方にオススメのリップはこちらです。

DAISY DOLL by MARY QUANT デイジードール リップ スティーラー 03 パワーを注ぐコハク

いかがだったでしょうか？今回はイエベさんにおすすめのメイク配色を紹介いたしました。

髪色やメイクをパーソナルカラーで自分に似合うカラーでまとめると、魅力をより引き立てることができます！

イエベさんはぜひ参考にしてみてください♡