「ホテル阪急インターナショナル」平日時間無制限！ゆったりビュッフェプラン
大阪梅田、劇場・ショッピングエリアに近接する抜群のロケーション。世界共通で人の心を和ませる”花”をテーマに、ＳＵＰＲＥＭＥ（最高級）を追求するラグジュアリーホテル「ホテル阪急インターナショナル」で過ごす、とっておきのランチタイム「春のグルメフェアSpring Buffet-ホテルが魅せる、春爛漫の味わい-」を紹介します。
ホテル阪急インターナショナル 「ナイト＆デイ」
ビュッフェ台には、バラエティ豊かなお料理がたくさん！
フレッシュなサラダバーに、「合鴨スモークとびわとオリーブのピンチョス」や「小海老とグリーンピースのムース オマールコンソメのジュレ」など、グラス入りの冷製オードブルが並びます。
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躍動感あふれる 劇場型ライブキッチン
躍動感溢れる”劇場型ライブキッチン”。シェフたちが目の前で出来たてのお料理を提供、焼きたての「牛サーロインステーキ シャリアピンソース」。
旬の食材が味わえるお料理もたくさん
魚介たっぷりの「パエリア バレンシア風」や、旬の鰆と菜の花を使用した「鰆とタルタルソースのオーブン焼き しば漬けと菜の花添え」など、ビュッフェなのでメインのお料理も全て食べ放題。
お皿に自分好みのお料理を盛り付けていくのも、ビュッフェの醍醐味。種類豊富な西洋料理&デザートなどは、約60種類。
ゆったりビュッフェプランは時間無制限
テーブルを埋め尽くす、華やかなお料理。この日は平日のランチ女子会で「ゆったりビュッフェプラン」を利用しました。通常120分制のところ平日限定で”時間無制限”ランチは最大270分！
ソフトドリンクもアレンジ
ソフトドリンク飲み放題もついているので、ビュッフェのはちみつやベリーを炭酸水に添えて、オリジナルドリンクにアレンジしました。
ビュッフェで楽しみにしているカレー。「バターチキンカレー」と「ビーフカレー」のあいがけにしました。異なる味わいを一度に楽しめるアレンジも、ビュッフェの醍醐味ですね。
種類豊富なデザートカウンター
お食事のあとはティータイム♪デザートカウンターには、ミニサイズの焼き菓子をはじめ「苺のショートケーキ」や「パリ・ブレスト」など本格的なデザートがたくさん並んでいます。
かわいらしいデザート
煌びやかな器に入った「レアチーズムース レモンのコンフィとともに」や「苺のクレープ」など、全種類制覇したくなるくらい、魅力的なものばかり♪
自分だけのアフターヌーンティーセット
「自分だけのアフターヌーンティーセット」。好きなスイーツやセイボリーを乗せてアレンジするのも、ワクワクしながら盛り付けます。
出来たてを提供するパティシエキッチン
スイーツも出来たてをお届けする”パティシエキッチン”「ぜんざい風苺のクープ」や、目の前でキャラメリゼする「クレーム・ブリュレ」、シェフたちのパフォーマンスにも目が離せません。
自分だけのパンケーキ
自動パンケーキマシンが登場！手をかざすだけで焼きあがる「自分だけのパンケーキ」トッピングは、スモークサーモンやツナマヨなどのお食事系から、セルフで絞る「苺のモンブランクリーム」まで、アレンジは自由自在。
華やかなティースタンド
可愛らしいティースタンドには、華やかなスイーツ♪お写真や動画映えもバッチリ、温かい紅茶と一緒にスイーツタイムが楽しめます。
「ナイト＆デイ」では、舞台で人々を魅了する演者のように、シェフが目の前で仕上げるパフォーマンスとともに出来たての料理を提供します。
窓からは緑豊かな景観。広々とした開放感溢れる空間では、おひとりさま～グループ～ご家族など大人数でもお食事をお楽しみいただけます。
ホテル阪急インターナショナル
ナイト＆デイ
大阪府大阪市北区茶屋町19番19号
TEL 06-6377-2100
・平日限定ゆったりビュッフェプラン(要予約)
※通常120分制のところ、時間無制限でランチは15：30まで（最大270分）、ディナーは21:00まで（最大210分）ゆったりとお過ごしいただけるプランです。
ランチ(4月1日～5月31日まで) 11:00～15:30／価格：大人7,500円
ディナー(4月1日～5月31日まで)価格：大人8,500円
人数：2名様～最大30名様