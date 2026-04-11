「ホテル阪急インターナショナル」平日時間無制限！ゆったりビュッフェプラン

大阪梅田、劇場・ショッピングエリアに近接する抜群のロケーション。世界共通で人の心を和ませる”花”をテーマに、ＳＵＰＲＥＭＥ（最高級）を追求するラグジュアリーホテル「ホテル阪急インターナショナル」で過ごす、とっておきのランチタイム「春のグルメフェアSpring Buffet-ホテルが魅せる、春爛漫の味わい-」を紹介します。

ホテル阪急インターナショナル 「ナイト＆デイ」

ビュッフェ台には、バラエティ豊かなお料理がたくさん！

フレッシュなサラダバーに、「合鴨スモークとびわとオリーブのピンチョス」や「小海老とグリーンピースのムース オマールコンソメのジュレ」など、グラス入りの冷製オードブルが並びます。

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躍動感あふれる 劇場型ライブキッチン

躍動感溢れる”劇場型ライブキッチン”。シェフたちが目の前で出来たてのお料理を提供、焼きたての「牛サーロインステーキ シャリアピンソース」。

旬の食材が味わえるお料理もたくさん

魚介たっぷりの「パエリア バレンシア風」や、旬の鰆と菜の花を使用した「鰆とタルタルソースのオーブン焼き しば漬けと菜の花添え」など、ビュッフェなのでメインのお料理も全て食べ放題。

お皿に自分好みのお料理を盛り付けていくのも、ビュッフェの醍醐味。種類豊富な西洋料理&デザートなどは、約60種類。

ゆったりビュッフェプランは時間無制限

テーブルを埋め尽くす、華やかなお料理。この日は平日のランチ女子会で「ゆったりビュッフェプラン」を利用しました。通常120分制のところ平日限定で”時間無制限”ランチは最大270分！

ソフトドリンクもアレンジ

ソフトドリンク飲み放題もついているので、ビュッフェのはちみつやベリーを炭酸水に添えて、オリジナルドリンクにアレンジしました。

ビュッフェで楽しみにしているカレー。「バターチキンカレー」と「ビーフカレー」のあいがけにしました。異なる味わいを一度に楽しめるアレンジも、ビュッフェの醍醐味ですね。

種類豊富なデザートカウンター

お食事のあとはティータイム♪デザートカウンターには、ミニサイズの焼き菓子をはじめ「苺のショートケーキ」や「パリ・ブレスト」など本格的なデザートがたくさん並んでいます。

かわいらしいデザート

煌びやかな器に入った「レアチーズムース レモンのコンフィとともに」や「苺のクレープ」など、全種類制覇したくなるくらい、魅力的なものばかり♪

自分だけのアフターヌーンティーセット

「自分だけのアフターヌーンティーセット」。好きなスイーツやセイボリーを乗せてアレンジするのも、ワクワクしながら盛り付けます。

出来たてを提供するパティシエキッチン

スイーツも出来たてをお届けする”パティシエキッチン”「ぜんざい風苺のクープ」や、目の前でキャラメリゼする「クレーム・ブリュレ」、シェフたちのパフォーマンスにも目が離せません。

自分だけのパンケーキ

自動パンケーキマシンが登場！手をかざすだけで焼きあがる「自分だけのパンケーキ」トッピングは、スモークサーモンやツナマヨなどのお食事系から、セルフで絞る「苺のモンブランクリーム」まで、アレンジは自由自在。

華やかなティースタンド

可愛らしいティースタンドには、華やかなスイーツ♪お写真や動画映えもバッチリ、温かい紅茶と一緒にスイーツタイムが楽しめます。

「ナイト＆デイ」では、舞台で人々を魅了する演者のように、シェフが目の前で仕上げるパフォーマンスとともに出来たての料理を提供します。

窓からは緑豊かな景観。広々とした開放感溢れる空間では、おひとりさま～グループ～ご家族など大人数でもお食事をお楽しみいただけます。

ホテル阪急インターナショナル

ナイト＆デイ

大阪府大阪市北区茶屋町19番19号

TEL 06-6377-2100

・平日限定ゆったりビュッフェプラン(要予約)

※通常120分制のところ、時間無制限でランチは15：30まで（最大270分）、ディナーは21:00まで（最大210分）ゆったりとお過ごしいただけるプランです。

ランチ(4月1日～5月31日まで) 11:00～15:30／価格：大人7,500円

ディナー(4月1日～5月31日まで)価格：大人8,500円

人数：2名様～最大30名様