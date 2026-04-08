【三重県】「露天風呂からの景色が…」開放感のあるロケーション「鳥羽温泉郷」の魅力とは？
三重県鳥羽市に位置する「鳥羽温泉郷」は、海と海幸、そして温泉の3拍子がそろった魅力的な温泉地です。最大の特徴は、市内の各宿泊施設によって泉質や効能が多種多様であることです。主な泉質には炭酸水素塩泉をはじめ、塩化物泉や単純温泉などがあります。
2026年3月5日には鳥羽足湯処「とまり湯」が再開されるなど、気軽に温泉を楽しめるスポットも充実しています。
多くの宿では、リアス式海岸が織りなす鳥羽湾の絶景を望む露天風呂を備えており、開放感あふれる湯浴みを堪能できます。海を眺めながら心身を癒し、伊勢志摩ならではの贅沢なひとときを過ごせるのが鳥羽温泉郷の醍醐味です。
グルメでは、鳥羽湾で獲れた新鮮な伊勢海老や鮑が絶品です。農水産物直売所「鳥羽マルシェ」や「鳥羽一番街」では、地元の特産品やお土産を豊富に取りそろえています。
パワースポット巡りなら、女性の願いを1つかなえてくれるといわれる相差町の「石神さん（神明神社）」が人気です。2026年4月4日から5日にかけては「鳥羽春祭り」も開催され、満開の桜とともに地域の伝統文化に触れることができます。
「新鮮な魚や野菜、広々とした温泉、大自然に囲まれた絶景宿など行きたくなります」（40代女性／長崎県）」
「海が近いのでご飯も美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）」
「夏の露天風呂からの景色が素晴らしいから」（30代男性／群馬県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
2026年3月5日には鳥羽足湯処「とまり湯」が再開されるなど、気軽に温泉を楽しめるスポットも充実しています。
多くの宿では、リアス式海岸が織りなす鳥羽湾の絶景を望む露天風呂を備えており、開放感あふれる湯浴みを堪能できます。海を眺めながら心身を癒し、伊勢志摩ならではの贅沢なひとときを過ごせるのが鳥羽温泉郷の醍醐味です。
「鳥羽温泉郷」周辺には何がある？鳥羽温泉郷の周辺には、日本屈指の観光スポットが集結しています。まず外せないのが、飼育種類数日本一を誇る「鳥羽水族館」です。2026年3月から5月にかけては「イカvsタコ頂上決戦」などのイベントも開催され、大人から子どもまで楽しめます また、世界で初めて真珠養殖に成功した「ミキモト真珠島」では、真珠の歴史を学び、海女の実演ショーを見学できます。
グルメでは、鳥羽湾で獲れた新鮮な伊勢海老や鮑が絶品です。農水産物直売所「鳥羽マルシェ」や「鳥羽一番街」では、地元の特産品やお土産を豊富に取りそろえています。
パワースポット巡りなら、女性の願いを1つかなえてくれるといわれる相差町の「石神さん（神明神社）」が人気です。2026年4月4日から5日にかけては「鳥羽春祭り」も開催され、満開の桜とともに地域の伝統文化に触れることができます。
「夏の露天風呂からの景色が素晴らしい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「新鮮な魚や野菜、広々とした温泉、大自然に囲まれた絶景宿など行きたくなります」（40代女性／長崎県）」
「海が近いのでご飯も美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）」
「夏の露天風呂からの景色が素晴らしいから」（30代男性／群馬県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)