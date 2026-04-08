男の子とゴールデンレトリバーの仲睦まじい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で251万回再生を突破し、「温かい気持ちになる」「後ろ姿が最高に微笑ましい」「人間の友達と変わらないね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：冷蔵庫を一緒にのぞく『5歳の男の子と大型犬』→3年後…素敵すぎる『成長した光景』】

トトちゃんとの出会い

YouTubeチャンネル「トトファミリー【ゴールデンレトリバー】」の投稿主さんは、『トト』ちゃんというゴールデンレトリバーの日常を紹介しています。トトちゃんは、とっても元気で遊び好きのわんこ。今回は、一緒に暮らす男の子との成長記録を投稿したそうです。

トトちゃんが家族になったのは、男の子が5歳のときでした。当時、トトちゃんは生後11ヶ月。ペットショップで売れ残ってしまっていたトトちゃんを引き取ったのが始まりだったそうです。

始めこそ怯えていたものの、男の子はすぐにトトちゃんと仲良しに！一緒に背伸びして冷蔵庫を覗く、やんちゃな姿も見せていたといいます。

3年後の現在の姿は…

そして、3年後…。男の子とトトちゃんは、相変わらず一緒に冷蔵庫を覗いているのだとか♪ともに成長した2人ですが、仲のよさは今も変わらず。目を見合わせながら食べ物を物色する後ろ姿が、兄弟のイタズラのようでとても可愛いそうです。

なお、3年のときを経て、男の子は身長が伸び、トトちゃんは横に大きくなったとか。冷蔵庫を覗くときも、男の子は背伸びをする必要がなくなったようです。堅い絆で結ばれた2人を見ていると、思わず心が温かくなります…♡

男の子は車のおもちゃで遊ぶことも好きなのだとか。トトちゃんも、小さな車を追いかけて遊んでいるといいます。

成長は速いけれど…

2人の成長について、「子どもとわんこは本当に成長が早い」と綴った投稿主さん。同じように大きくなっていく2人を見て、投稿主さんもまた感慨深い想いがあることでしょう。そこには、ほんの少しの切なさもあるかもしれません。

しかし、どんなに成長が早くても、本当の兄弟のような2人の絆は変わらないはず。これから環境が変わっても、仲睦まじい姿を見せてくれるのではないでしょうか。

この投稿には「なくてはならない親友同士だね」「なんかうるっと来ちゃう」「見せて頂いている私も幸せです」などの温かなコメントが寄せられています。

トトちゃんの平和な日常はYouTubeチャンネル「トトファミリー【ゴールデンレトリバー】」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「トトファミリー【ゴールデンレトリバー】」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。