「まじ可愛すぎでしょ！」才色兼備の人気女優が披露した“サッカー日本代表青ユニ”姿に反響続々！「めっちゃ似合ってる」「好感度が高いよね」
日本テレビ系・スポーツ番組『Going! Sports&News』のFIFAワールドカップSPキャスターに就任したのが、女優・モデルとして活躍する井桁弘恵（いげた ひろえ）さんだ。さっそく先週土曜日の初出演で見事なMCぶりを披露。番組後に公式インスタグラムを更新し、「たくさん勉強して、いろんな視点から選手の魅力、応援の楽しさをお伝えできるように頑張ります。来週からもよろしくお願いします」と想いを綴った。
ファンの間で話題となっているのはやはり、井桁さんの日本代表ユニホーム姿だ。番組公式SNSや井桁さんのマネジャー公式アカウントなどが青いホームシャツを着た姿を画像や動画で紹介すると、ネット上に称える声が続々。「まじ可愛すぎでしょ！」「めっちゃ似合ってる」「就任おめでとうございます」「ほんと知的な女性ですよね」「人選完璧」「好感度が高いよね」「アウェイユニのカラフルなやつも絶対似合う」「井桁さんが応援したらW杯優勝も夢じゃない」「いげちゃんで良かった〜」などなど、さまざまなコメントが寄せられている。
早稲田大卒の才媛で、陸上やテニス、水泳も得意という文武両道の井桁さん。番組公式SNSでキャスターとしての意気込みを問われると、「日本代表はもちろん応援しつつ、選手それぞれの個性も知りながら、全体を見られるようになりたいです。今までサッカーを見たことがない視聴者にも解像度が上がるような楽しさを伝えていきたいです」と答えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】文武両道の人気女優が披露した“日本代表青ユニ”姿をチェック！
早稲田大卒の才媛で、陸上やテニス、水泳も得意という文武両道の井桁さん。番組公式SNSでキャスターとしての意気込みを問われると、「日本代表はもちろん応援しつつ、選手それぞれの個性も知りながら、全体を見られるようになりたいです。今までサッカーを見たことがない視聴者にも解像度が上がるような楽しさを伝えていきたいです」と答えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】文武両道の人気女優が披露した“日本代表青ユニ”姿をチェック！