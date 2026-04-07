纏うだけで気品と色香を漂わせる。「RAVIJOUR 2026 COLLECTION＃4」ビジュアル解禁＆販売開始
「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR （ラヴィジュール）はこのほど、「2026 COLLECTION #4」のビジュアルを解禁しました。掲載アイテムは4月2日より公式オンラインストアにて販売を開始し、全国店舗は4/3より販売開始しています。
特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=416
さらに公式オンラインストア／全国店舗にて、ノベルティキャンペーンを開催します。
■RAVIJOUR 2026 COLLECTION＃4
“HIGHLINE by RAVIJOUR”
流れるような刺繍が輝き、神々しい美しさで圧倒する。
繊細でありながら華やかに、心まで惹きつけるブラ。
＜Items＞
コルディア トリックリフト ブラ 11,900円〜
コルディア エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 4,200円
コルディア ストレッチレース ショーツ・Tバック 4,200円
コルディア ガーター 5,900円
コルディア チョーカー 2,150円
カラー：ブラック／アイボリー／パープル／ネイビー
“HIGHLINE by RAVIJOUR”
美しいコントラストが映える、洗練されたデザイン。
浮き上がる花々が、麗しき贅沢をくれるブラ。
＜Items＞
フロレア グラマーアップ ブラ 11,900円〜
フロレア ショーツ・Tバック 4,200円
フロレア ガーター 5,900円
フロレア チョーカー 2,150円
カラー：ブラック／ピンク／アイボリー
春の光に、こぼれるように咲く終わりなき彩り。
重なり溶け合うように広がるブラ。
＜Items＞
オーバーフラワー シンクアップ ブラ 8,900円〜
オーバーフラワー エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円
オーバーフラワー ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円
オーバーフラワー ガーター 4,900円
オーバーフラワー チョーカー 1,900円
カラー：ピンク／パープル／ミント／ネイビー
光を帯びるドラマティックな彩り。
シックなブラックと優雅なグレーが、大人の洗練を映し出すブラ。
＜Items＞
ノイーリア ホットリフト ブラ 8,900円〜
ノイーリア ショーツ・Tバック 3,900円
ノイーリア ガーター 4,900円
ノイーリア チョーカー 1,900円
カラー：ピンク／ブルー
煌めくレースが胸元で優雅に咲き、
肌に溶けるような艶感が、極上の魅力を漂わせるブラ。
＜Items＞
ラナルミエル トリックリフト ブラ 8,900円〜
ラナルミエル エンブロイダリー ショーツ・Tバック 3,900円
ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円
カラー：ブラック／ピンク／グリーン
なめらかな艶に、繊細なブラックレースを重ねて。
美しい曲線を、比類なき洗練で引き立てるブラ。
＜Items＞
クレリス トリックリフト ブラ 7,500円〜
クレリス ショーツ・Tバック 3,400円
カラー：アイボリー／ピンク／ブルー
◇ノベルティキャンペーン
RAVIJOUR 2026 COLLECTION #4の発売を記念して、ノベルティキャンペーンを開催。
新作6シリーズのブラ&ボトムを購入毎に、さらに1枚お揃いボトムをプレゼント。
（エボル）