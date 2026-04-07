纏うだけで気品と色香を漂わせる。「RAVIJOUR 2026 COLLECTION＃4」ビジュアル解禁＆販売開始

「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR （ラヴィジュール）はこのほど、「2026 COLLECTION #4」のビジュアルを解禁しました。掲載アイテムは4月2日より公式オンラインストアにて販売を開始し、全国店舗は4/3より販売開始しています。

特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=416

さらに公式オンラインストア／全国店舗にて、ノベルティキャンペーンを開催します。

■RAVIJOUR 2026 COLLECTION＃4

“HIGHLINE by RAVIJOUR”

流れるような刺繍が輝き、神々しい美しさで圧倒する。

繊細でありながら華やかに、心まで惹きつけるブラ。

＜Items＞

コルディア トリックリフト ブラ 11,900円〜

コルディア エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 4,200円

コルディア ストレッチレース ショーツ・Tバック 4,200円

コルディア ガーター 5,900円

コルディア チョーカー 2,150円

カラー：ブラック／アイボリー／パープル／ネイビー

“HIGHLINE by RAVIJOUR”

美しいコントラストが映える、洗練されたデザイン。

浮き上がる花々が、麗しき贅沢をくれるブラ。

＜Items＞

フロレア グラマーアップ ブラ 11,900円〜

フロレア ショーツ・Tバック 4,200円

フロレア ガーター 5,900円

フロレア チョーカー 2,150円

カラー：ブラック／ピンク／アイボリー

春の光に、こぼれるように咲く終わりなき彩り。

重なり溶け合うように広がるブラ。

＜Items＞

オーバーフラワー シンクアップ ブラ 8,900円〜

オーバーフラワー エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円

オーバーフラワー ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円

オーバーフラワー ガーター 4,900円

オーバーフラワー チョーカー 1,900円

カラー：ピンク／パープル／ミント／ネイビー

光を帯びるドラマティックな彩り。

シックなブラックと優雅なグレーが、大人の洗練を映し出すブラ。

＜Items＞

ノイーリア ホットリフト ブラ 8,900円〜

ノイーリア ショーツ・Tバック 3,900円

ノイーリア ガーター 4,900円

ノイーリア チョーカー 1,900円

カラー：ピンク／ブルー

煌めくレースが胸元で優雅に咲き、

肌に溶けるような艶感が、極上の魅力を漂わせるブラ。

＜Items＞

ラナルミエル トリックリフト ブラ 8,900円〜

ラナルミエル エンブロイダリー ショーツ・Tバック 3,900円

ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円

カラー：ブラック／ピンク／グリーン

なめらかな艶に、繊細なブラックレースを重ねて。

美しい曲線を、比類なき洗練で引き立てるブラ。

＜Items＞

クレリス トリックリフト ブラ 7,500円〜

クレリス ショーツ・Tバック 3,400円

カラー：アイボリー／ピンク／ブルー

◇ノベルティキャンペーン

RAVIJOUR 2026 COLLECTION #4の発売を記念して、ノベルティキャンペーンを開催。

新作6シリーズのブラ&ボトムを購入毎に、さらに1枚お揃いボトムをプレゼント。

（エボル）