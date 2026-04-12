この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

義母の言葉に「私は母親失格ですか？」助産師HISAKOが喝破「スルーしましょ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「私は母親失格ですか？義母の言動に凹みます」を公開した。動画では、義母の心無い言動や育児疲れで「母親失格なのでは」と悩む女性からの相談に対し、HISAKOさんが自身の見解と力強いアドバイスを送っている。



動画の冒頭、HISAKOさんは視聴者からの手紙を読み上げる。相談者は、保育園入園までの3ヶ月間義母に娘を預けたが、後になって「0歳児なら月5万は常識」と謝礼の差額を要求されたり、娘がグズった際に「ママが嫌なの？何かされたの？」と心無い言葉をかけられたりして悩んでいるという。さらに、夫からも無理解な発言を受け、クローゼットで泣き崩れるほど精神的に追い詰められている現状が語られた。



これに対しHISAKOさんは、義母の態度について「自分が正しいという価値観を押し付けてきている」と分析。一方で、娘が母親にだけグズることに対しては「この人との信頼関係は完璧で、私のもとから去っていくことは絶対にないという信頼関係ができていると、ママの前で素が出せてわがままやったりする」と説明し、母親を信頼している証拠だと指摘した。



また、離乳食の手作りを強要されるという悩みには、自身も娘のお弁当に冷凍食品を活用しているエピソードを交え、「喜んでくれたらそれでOK。自分がやってることに自信を持つってことに対して頑張って」と、育児で力を抜くことの重要性を説いた。義母との関係についても「合わない人とは良い距離感を持って、表面上上手に付き合っていく」とアドバイスしている。



最後には「母親失格なんかじゃありません。よく頑張ってる」と相談者に優しく寄り添い、「今のペースでお母さんにあまり頼り過ぎず、良い感じに線を置きつつ、言われた事は上手くスルーしつつ頑張って」と温かいエールを送り、動画を締めくくった。