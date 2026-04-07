新潟市の小学校で“始業式”！進級した児童たち“新学年の目標”は「できないことをできるように」
新潟市の小学校で4月7日、始業式が行われ、新学期がスタートしました。進級した児童たちは、それぞれ新たな学年での目標を立てていました。
新潟市では市立小学校、約50校が7日、新学期を迎えました。
新潟市中央区の日和山小学校では7日朝、始業式が行われ、進級した2年生～6年生までの児童約300人が参加しました。
【児童】
「今年は最高学年として、運動会や班活動などで自分から行動して、1～5年生のお手本になれるように過ごしたい」
【日和山小学校 諸橋智 校長】
「自分で考え、自分で決め、自分でやり遂げる。それは今年も変わらない。みんなで力を合わせて1年間の学習を進めましょう」
始業式を終えると、4年生の教室では担任の先生や転校生が自己紹介を行い、その後、新しい教科書が児童一人ひとりに配られました。
新たな学年での児童たちの目標は…
【児童】
「できないことをできるようにしたい。発言したり、ノートに書いたり、色々（頑張りたい）」
【児童】
「算数は楽しいから、新学期も頑張りたい」
【児童】
「4年生になってクラブ活動があるので頑張る」
【児童】
「手芸クラブとかイラストクラブに入りたい。楽しく活動したい」
日和山小学校では8日、入学式が行われます。