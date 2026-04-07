新潟市の小学校で4月7日、始業式が行われ、新学期がスタートしました。進級した児童たちは、それぞれ新たな学年での目標を立てていました。

新潟市では市立小学校、約50校が7日、新学期を迎えました。



新潟市中央区の日和山小学校では7日朝、始業式が行われ、進級した2年生～6年生までの児童約300人が参加しました。



【児童】

「今年は最高学年として、運動会や班活動などで自分から行動して、1～5年生のお手本になれるように過ごしたい」





式では代表の児童が新たな学年で頑張りたいことを発表したほか、諸橋智校長が自ら1年間の目標を立て取り組むことの大切さについて話しました。【日和山小学校 諸橋智 校長】「自分で考え、自分で決め、自分でやり遂げる。それは今年も変わらない。みんなで力を合わせて1年間の学習を進めましょう」始業式を終えると、4年生の教室では担任の先生や転校生が自己紹介を行い、その後、新しい教科書が児童一人ひとりに配られました。新たな学年での児童たちの目標は…【児童】「できないことをできるようにしたい。発言したり、ノートに書いたり、色々（頑張りたい）」【児童】「算数は楽しいから、新学期も頑張りたい」【児童】「4年生になってクラブ活動があるので頑張る」【児童】「手芸クラブとかイラストクラブに入りたい。楽しく活動したい」日和山小学校では8日、入学式が行われます。