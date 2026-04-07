この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「見た目が怖かった」結婚相談所で婚活中の男性がお見合いを断った意外な理由にカウンセラーが「もったいない」

「脈がないのかな…」真剣交際手前で悩む30代女性に結婚相談所のカウンセラーが明かした“消極的な男性”の意外な本音

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