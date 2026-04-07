「真剣交際への決め手がない」悩める30代男性に結婚相談所のカウンセラーが明かした“壁”の正体
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YouTubeチャンネル「ZWEIチャンネル【公式】」が、「【お悩み別カウンセリング】真剣交際への決め手が欲しい男性の選択は？」と題した動画を公開しました。動画では、2人の女性とプレ交際中の30代後半男性が、原田カウンセラーに「どちらもいい人だが決め手に欠ける」とリアルな悩みを打ち明けています。
現在、AさんとBさんの2名と交際を進めている男性。Aさんとは回を追うごとに会う時間が長くなり、気疲れしない関係性を築けているものの、将来に向けた重要な話し合いができていないと明かします。一方、Bさんとはまだ2回しかお会いしておらず、「壁が取れていない」「他人行儀」と感じていると吐露しました。
Aさんとの関係について、原田カウンセラーは「結婚観って2人で話し合っていくもの」と指摘し、待つのではなく自己開示して相手の意見を聞くようアドバイス。深い情報を話しやすくするためのチェックリストを提示し、積極的なコミュニケーションを促しました。また、過去の男性会員の事例を挙げ、「手を繋いでみたらぐーんと気持ちが上がった」と、スキンシップが関係を進展させるきっかけになることも力説しました。
続いてBさんについては、原田カウンセラーが担当者からの連絡として「Bさんも人見知りで関係を縮めるのが苦手だが、親しくなりたい気持ちはある」と伝達。これを聞いた男性は「本当ですか？嬉しいです」と表情を和らげ、安心した様子を見せました。
最後に原田カウンセラーが「まずは自分の気持ちを大事にして」と背中を押すと、男性は面談後の感想として「次から明確に聞いてみようと思った」とコメント。「目的は一緒なので、話し合いがきちんとできて結婚に向けて進めていこうと思います」と前向きな姿勢を見せ、カウンセリングは終了しました。婚活における本音の対話とプロのアドバイスが交差する、充実した内容となっています。
現在、AさんとBさんの2名と交際を進めている男性。Aさんとは回を追うごとに会う時間が長くなり、気疲れしない関係性を築けているものの、将来に向けた重要な話し合いができていないと明かします。一方、Bさんとはまだ2回しかお会いしておらず、「壁が取れていない」「他人行儀」と感じていると吐露しました。
Aさんとの関係について、原田カウンセラーは「結婚観って2人で話し合っていくもの」と指摘し、待つのではなく自己開示して相手の意見を聞くようアドバイス。深い情報を話しやすくするためのチェックリストを提示し、積極的なコミュニケーションを促しました。また、過去の男性会員の事例を挙げ、「手を繋いでみたらぐーんと気持ちが上がった」と、スキンシップが関係を進展させるきっかけになることも力説しました。
続いてBさんについては、原田カウンセラーが担当者からの連絡として「Bさんも人見知りで関係を縮めるのが苦手だが、親しくなりたい気持ちはある」と伝達。これを聞いた男性は「本当ですか？嬉しいです」と表情を和らげ、安心した様子を見せました。
最後に原田カウンセラーが「まずは自分の気持ちを大事にして」と背中を押すと、男性は面談後の感想として「次から明確に聞いてみようと思った」とコメント。「目的は一緒なので、話し合いがきちんとできて結婚に向けて進めていこうと思います」と前向きな姿勢を見せ、カウンセリングは終了しました。婚活における本音の対話とプロのアドバイスが交差する、充実した内容となっています。
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