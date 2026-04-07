国の内外のトップアーティストを招くクラシックの祭典「秋田・潟上国際音楽祭」。



5回目となる今年は世界的なテノール歌手や指揮者を招へいし、“最高峰”の音楽を秋田から発信します。



今年で5回目となる「秋田・潟上国際音楽祭」は、国の内外で活躍するトップアーティストや期待の新人などを招き、“最高峰”のクラシック音楽が奏でられます。





7日は、今年度の目玉として2つの公演の概要が発表されました。7月に開かれる公演にはオペラ界の第一線で活躍するテノール歌手のファビオ・アルミリアートさんが出演。さらにミラノ・コルティナオリンピックで演奏したイタリアのアーティストたちが舞台に立ちます。さらに11月には去年に続きドイツ出身の世界的指揮者レインハルト・ジーハファーさんによる公演も企画されています。ピアニスト 秋田・潟上国際音楽祭 千田桂大実行委員長「（通常）秋田では演奏する、お呼びできないようなアーティストを呼んできたつもりです。そういった方々を今後も呼び続けることによって、この音楽祭っていうものは秋田でやる価値、東京でやってもいいでしょって言われない」「世界の秋田・潟上を目指して、この音楽祭はどんどん大きくなっていきたい。秋田県民と共に全国、そして世界に大きく育っていきたいと思って私の鼻息はだいぶ荒いです」最高峰の芸術体験と交流、そして秋田から文化発信の流れを作る秋田・潟上国際音楽祭。今後の公演の詳細は公式サイトで順次発表される予定です。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします