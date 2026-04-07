5つも年下なのに圧倒的な身体能力を持つ王女。激しく打ち合う剣術勝負の行方は？／悪役令嬢のお気に入り 王子……邪魔っ
『悪役令嬢のお気に入り 王子……邪魔っ』（しいなみなみ：漫画、緋色の雨：原作、史歩：キャラクター原案/主婦と生活社）第8回【全10回】
【漫画】『悪役令嬢のお気に入り 王子……邪魔っ』を第1回から読む
隣国の王女・フィオナから巻き戻り転生したアイリスは、近い未来にフィオナ（前世の自分）が従兄の王子・アルヴィンの裏切りによって命を落とすことを思い出す。アイリスはフィオナを守るべく、隣国に赴き彼女の教育係をさせてもらうことをアルヴィンに依頼するが……。転生令嬢と冷徹王子のラブストーリー『悪役令嬢のお気に入り 王子……邪魔っ』を好評につき再掲載でお届けします！
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