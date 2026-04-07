歌手でタレントのあのちゃんが、自宅のお気に入りスペースを公開。共演した さらば森田らに「統一性ない」「きれいと思わない」などと酷評された。

【映像】統一性のないあのちゃんの部屋

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が3月30日に放送され、インドア派なあのちゃんが、同じくインドア派な芸能人と家のアレコレについて徹底トーク。さらば青春の光・森田哲矢が進行役となり、ゲストの本田翼、Travis Japan・松倉海斗、紅しょうが・熊元プロレスらと「自宅のアレってどうしてる？」と些細な家事や掃除等について語り合った。

番組では、あのちゃんの自宅の様子も紹介。「とにかく、僕も推しというか、好きな物を置いてるコーナーです」と話すとおり、ギターやケロロ軍曹、タコピーのぬいぐるみなどジャンル問わず好きな物を集めたお気に入りの“一角”を公開した。

本田がケース入りのリカちゃん人形を見つけ「リカちゃんもある！」と指差すと、森田は「リカちゃん…。なんかあんま統一性ないな」とポツリ。

あのちゃんは「そう。統一性ないけど、お気に入りだから。それこそ落ち着くじゃないけど、他がめちゃくちゃ汚いけど、ここだけは守ろう！！みたいな一角」と意図を説明した。

しかし森田は「別に、ここもきれいと思わない」とバッサリ。熊元からも「床怪しいぞ！」と厳しく指摘されるとあのちゃんも笑って否定せず、一同大爆笑となった。

（あのちゃんねる）