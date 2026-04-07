商売繁盛・大漁祈願！身近な神様である恵比寿様にお参りすべき日とは？【眠れなくなるほど面白い 日本のしきたり】

商売繁盛・大漁祈願！身近な神様である恵比寿様にお参りすべき日とは

「残りもの」には福がある!? えびす講

恵比寿様に商売繁盛を願い、おもに商家が行なう行事が「えびす講」です。行なわれる日は地域によって異なりますが、関東では10月20日と１月20日が多く、「二十日えびす」とも呼ばれます。

恵比寿様は七福神のひとりで、右手に釣竿を持ち、左脇に大きなタイを抱えています。この姿から「エビ（恵比）でタイを釣る」という語呂合わせで商売繁盛にご利益があるとされ、また農村では五穀豊穣、漁村では豊漁の神様として広く崇められてきました。書き表し方も「恵比須」「戎」「夷」「蛭」などさまざまで、関西では戎が一般的です。

そんな恵比寿様には、人々の生活を豊かにする以外にも役目があります。それは、なんと「留守番」。旧暦の10月は神無月といわれ、全国の神様が出雲に集まる月とされています。そのなかでひとりだけ居残るのが恵比寿様です。つまり、ほかの神様がいない間、恵比寿様はしっかりと留守をあずかっているというわけです。このような神様を「留守神」といいます。えびす講はひとりぼっちになって寂しい恵比寿様を慰めるために、始まったとする説もあります。

多くのご利益を広くもたらしてくれる恵比寿様は、もっとも身近な神様ともいえます。きちんとお参りすれば、きちんと願いを叶えてくれる。福福しい笑顔を拝めば、そんな期待が持てそうです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修：千葉公慈