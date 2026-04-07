◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（６日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）６日＝星野浩司】 ２０２１年大会覇者で１５回目の出場となる松山英樹（ＬＥＸＵＳ）がコース入りし、東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）と９ホールの練習ラウンドを行った。

前日５日のテキサス・オープン最終日は、順延のため未消化だった３日目の６ホールを含む計２４ホールをプレーして２１位で終えた。同日夜にオーガスタへ移動し、この日からコース入り。午前１０時に練習場へ姿を見せると、ショットやパット練習に励んだ。

大勢のギャラリーから「ヒデキ！」と声援を浴び、片岡とラウンドに向かった。片岡と時折、談笑しながらアウトの９ホールをプレー。ラウンド後も練習場でショット、アプローチ、パットを確認し、合計６時間半の練習を終えた。

今季は２月のフェニックスオープンの２位など、トップ１０に２回。好調のパッティングに加え、ティーショットの安定感も増してきた。昨年大会は２１位に終わったマスターズ。５大会ぶり２度目の制覇を目指し、９日の初日に向けて調整を続ける。