札幌市中央区の歓楽街・ススキノ地区のシンボルとして知られる「ニッカウヰスキー」の看板が６日、１３年ぶりに刷新された。

半世紀以上親しまれてきた「ヒゲのおじさん」のデザインはそのままに、「５代目」の看板が新たなススキノの“顔”となる。（鍋倉永憲）

ビルと同時に誕生

看板は縦約１３メートル、横約７・５メートル。ニッカウヰスキーの主力商品「ブラックニッカ」をＰＲするため、１９６９年、すすきの交差点に立つ「すすきのビル」に設置された。所有会社によると、ビルのオーナーがニッカ側と親交があった縁で、建物の完成と同時に掲げられたという。当時は大小５００個のネオンが使われ、３秒ごとに６色に切り替わる仕様だった。

初代看板から描かれている「ヒゲのおじさん」は、「ブラックニッカ」のパッケージになっているキャラクターだ。モデルは英国に実在したウイスキーブレンドの名人、Ｗ・Ｐ・ローリー卿とされ、ニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝の発案で、６５年にパッケージに採用されたという。

「存続の危機」も

今やおなじみの「ヒゲのおじさん」が失われる危機に陥ったこともある。

ニッカウヰスキーと営業統合したアサヒビールによると、ニッカ側が８６年、当時の主力商品「スーパーニッカ」を前面に出す看板への入れ替えをビル側に打診。しかし、オーナーや地域住民が「時計台と並ぶ札幌市の観光名所だ」として、デザインの存続を強く求めたという。

「２代目」以降も同様のデザインが維持され、２０１９年には背景が発光ダイオード（ＬＥＤ）化されるなど、進化を続けている。

「優しい顔」に

今回の刷新は「ブラックニッカ」の誕生７０周年に合わせた新商品の発売とパッケージ変更に伴うもの。４代目に比べて色のコントラストが抑えられたが、夜にはこれまでと同様、背景が７色にライトアップされる。札幌市厚別区の団体職員の男性（６２）は「前の看板は重厚感があって好きだったが、『おじさん』がより優しい顔になった気がする」と写真に収めていた。

すすきの観光協会の熊谷和明事務局長（６７）は「看板はすすきのの『玄関口』の象徴。周囲は時代とともに変わり続けているが、あの看板は変わらずに残ってほしい」と語った。