一夜限りの特別番組『10-FEETのオールナイトニッポン』が4月13日25時から生放送されることが決定した。当日はメンバー全員でパーソナリティを担当する。

10-FEETが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当するのは今回が初。映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の主題歌「壊れて消えるまで」をリリースし、毎年地元の京都で主催しているロックフェス＜京都大作戦2026＞の第一弾出演アーティストが発表されたタイミングでの生放送となる。

メールテーマやコーナーなどの詳細は、追って『オールナイトニッポン』の公式Xで発表される予定だ。『10-FEETのオールナイトニッポン』はニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオほか、スマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができる。

以下に、10-FEETのTAKUMAのコメントをお届けしたい。

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「オールナイトニッポン」リスナーの皆さま、京都を拠点に活動しています、10-FEETのボーカル・ギターTAKUMAです。

ラジオ大好きで『オールナイトニッポン』は中学の時にとんねるずさんの『オールナイトニッポン』でハマって、近年では三四郎さんの『オールナイトニッポン』に結構ハマりました。

ラジオは聞くのもやるのも大好きです。メンバー3人楽しみにしています。

よろしくお願いします！」

──TAKUMA (10-FEET)

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■22nd Single「壊れて消えるまで」

2026年3月18日(水)発売

予約・購入リンク：https://lnk.to/10feet_kk_ec

【初回生産限定盤(CD＋DVD)】

UPCH-89633 \2,700(税抜) \2,970(税込)

【通常盤(CD)】

UPCH-80636 \1,100(税抜)\1,210(税込) ▼CD収録曲 ※全形態共通

01.壊れて消えるまで

(映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌)

02.スパートシンドローマー single ver.

(アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌)

03.我主我主我主〜Oh!Soccer!〜

(Daigasグループ創業120周年記念CMソング) ▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ

＜京都⼤作戦2024〜翔んで騒いで万々祭゛〜＞

・DAY1：goes on / 風 + オフショット映像

・DAY2：ハローフィクサー / Freedom + オフショット映像

＜京都大作戦2025〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜＞

・DAY1：Re:方程式 / 太陽4号 / 第ゼロ感 + オフショット映像

・DAY2：その向こうへ / ヒトリセカイ + オフショット映像 ●封入特典 ※全形態/初回プレス分

＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞CD封入最終先行 シリアル(抽選)

受付URL：https://l-tike.com/st1/10-FEET-kowaretekierumade

1つのシリアルコードで2回申し込めます。

受付期間：

・1回目)3月17日(火)昼12:00〜3月23日(月)23:59

・2回目)7月頃(詳細も7月頃発表)

※CD封入先行2026(抽選)の対象公演が中止となった場合でも、CDの返金／返品等は行いません。ご了承下さい。

※受付時に本紙記載のシリアルコードが必要となります。

※シリアルコードは再発行致しません。紛失されないよう、公演終了まで大切に保管ください。

※お申し込みは電子チケット(スマートフォン限定)のみの受付となります。

※二次元コードは、傷、汚れ、破損、光の反射などによって読み取れない場合があります。 ●CDショップ別購入者先着特典

・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルチケット風カード(スマホサイズ)

・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)

・セブンネットショッピング：ギターピック

・楽天ブックス：缶バッジ

・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート

・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード

■ツアー＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞

▼5月25日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

▼6月02日(火) 宮城・仙台GIGS

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）G/i/P 問い合わせフォーム：http://www.gip-web.co.jp/t/info

▼6月11日(木) 広島・BLUE LIVE

open18:00 / start19:00

全席自由 ※ドリンク代別

前売料金：\4,500(税抜) / \4,950(税込)

（問）夢番地広島 082-249-3571

▼6月15日(月) 香川・高松festhalle

open18:00 / start19:00

全席自由 ※ドリンク代別

前売料金：\4,500(税抜) / \4,950(税込)

（問）DUKE高松 087-822-2520

▼6月19日(金) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）SMASH EAST 011-261-5569

▼6月23日(火) 新潟・LOTS

open18:00 / start19:00

全席自由 ※ドリンク代別

前売料金：\4,500(税抜) / \4,950(税込)

（問）FOB新潟 025-229-5000

▼8月15日(土) 富山・クロスランドおやべ

open17:00 / start18:00

1F自由／2F,3F指定 ※ドリンク代無

前売料金：\5,000(税抜) / \5,500(税込)

（問）FOB金沢 076-232-2424

▼8月19日(水) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代無

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）シグナス 028-637-9999

▼8月26日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼9月02日(水) 愛知・名古屋COMTEC PORTBASE

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）JAILHOUSE 052-936-6041

▼9月10日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

open18:00 / start19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

▼9月16日(水) 東京・Zepp Haneda

開場18:00/開演19:00

1F自由／2F指定 ※ドリンク代別

前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

【申込・入金・発券方法に関するお問合せ】

ローソンチケットインフォメーション

https://l-tike.com/contact/

■映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』

▼出演者

山粼賢人

山田杏奈 / 眞栄田郷敦 / 工藤阿須加 / 胗俊太郎 / 塩野瑛久 / 稲葉友 矢本悠馬

大谷亮平 / 高橋メアリージュン 桜井ユキ / 勝矢

中川大志・北村一輝・國村隼

池内博之 / 木場勝己 / 和田聰宏 / 杉本哲太 井浦新

玉木宏・舘ひろし

▼スタッフ

原作：野田サトル「ゴールデンカムイ」(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)

監督：片桐健滋 ※片は旧字が正式

脚本：黒岩勉

音楽：やまだ豊 出羽良彰

主題歌：10-FEET「壊れて消えるまで」(UNIVERSAL MUSIC / BADASS)

アイヌ語・文化監修：中川裕 秋辺デボ

製作幹事：WOWOW・集英社

制作プロダクション：CREDEUS

配給：東宝

©野田サトル／集英社 ©2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

・公式サイト：kamuy-movie.com

・公式X(旧：Twitter)：@kamuy_movie

・公式Instagram：@kamuy_movie

・公式TikTok : @kamuy_movie

■＜SOUND CREATOR 50th Anniversary Live「ULTRA MISSION」＞

5⽉21⽇(木) ⼤阪城ホール

open17:00 / start18:00

出演：B’z / 10-FEET

▼チケット

全席指定：￥11,000(税込)

⽴⾒指定：￥11,000(税込)

⾞椅⼦指定席/⾞椅⼦指定席付添：￥11,000(税込)

【サウンドクリエーター有料会員 STAMP+(プラス)会員受付】

受付期間：4⽉5⽇(⽇)12:00〜4⽉12⽇(⽇)23:59

※2026/3/31(⽕)までに⼊会された会員が対象

【サウンドクリエーター無料会員 STAMP会員受付】

受付期間：4⽉5⽇(⽇)12:00〜4⽉19⽇(⽇)23:59

【⼀般抽選受付】

受付期間：5⽉1⽇(⾦)12:00〜5⽉6⽇(⽔/休)23:59

主催：SOUND CREATOR

協賛：株式会社Remy NoMar Japan

協⼒：FM802 / FM COCOLO/ FM⼤阪/ Kiss FM KOBE / α-STATION / e-radio

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

■＜京都⼤作戦2026 〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜＞

7⽉4⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

7⽉5⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1

open9:30 / start11:00

▼出演者 ※50⾳順

KUZIRA / くるり / coldrain / THE ORAL CIGARETTES / dustbox / w.o.d. / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY and more!!

※10-FEETは2⽇間とも出演

※アーティストは都合により変更になる場合がございます｡その際チケット代⾦の払戻しは⾏いませんので､予めご了承下さい｡

▼チケット

通常札：2⽇通し券 22,000円(税込)

通常札：1⽇券 11,000円(税込)

童札(わらべふだ)：2⽇通し券 11,000円(税込)

童札(わらべふだ)：1⽇券 5,500円(税込)

※童札は、2026年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2014年4⽉2⽇〜2020年4⽉1⽇)の⽅が申込み可能です。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。

▼京都⼤作戦会員「はんなり会」

はんなり会の会員コースは年額・⽉額の2種類があり、年額会員向けには＜京都⼤作戦2026＞来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」を利⽤することができる。2026年からは会員サイトもリニューアル。さらなる会員コンテンツや京都⼤作戦2026 来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。

会員サイト：https://hannarikai.kyoto-daisakusen.kyoto/

（問 / 公演）サウンドクリエーター 06-6357-4400

https://www.sound-c.co.jp/contact/

（問 / チケット）ローソンチケットFAQ：https://faq.l-tike.com/