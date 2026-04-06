4月20日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 timelesz・櫻坂46・INI・Adoら
【モデルプレス＝2026/04/06】TBSでは、4月20日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿でUSJ降臨
Adoはテレビ初披露で自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」、最新曲「アイ・アイ・ア」、さらには人気曲「踊」の3曲をすべてフルサイズで歌唱。アイナ・ジ・エンドは国民的アニメの主題歌「ルミナス - Luminous」、DA PUMPは1995年に発売されたm.c.A・Tの名曲「SUPER HAPPY」を約30年の時を経てリメイク・カバーした最新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」をフルサイズでテレビ初披露する。
timeleszはダンスがかわいすぎると注目の最新曲「GOOD TOGETHER」とテレビ初披露の「4分間だけ時間をください」を披露。櫻坂46は二期生の藤吉夏鈴がセンターを務める最新曲「The growing up train」、INIは池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）が作詞に参加した「All 4 U」、&TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズパフォーマンス。Little Glee Monsterは4月12日スタート、堤真一主演の日曜劇場「ＧＩＦＴ」の挿入歌となっている「一輪」をフルサイズでテレビ初披露。エネルギッシュな歌声でドラマを彩る。（modelpress編集部）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
Little Glee Monster「一輪」
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿でUSJ降臨
◆4月20日放送「CDTV」出演アーティスト発表
Adoはテレビ初披露で自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」、最新曲「アイ・アイ・ア」、さらには人気曲「踊」の3曲をすべてフルサイズで歌唱。アイナ・ジ・エンドは国民的アニメの主題歌「ルミナス - Luminous」、DA PUMPは1995年に発売されたm.c.A・Tの名曲「SUPER HAPPY」を約30年の時を経てリメイク・カバーした最新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」をフルサイズでテレビ初披露する。
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
Little Glee Monster「一輪」
【Not Sponsored 記事】