人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」が司会を務めるTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜後9・00、初回は後8・55）が6日にスタート。ボーカルの大森元貴（29）が、レギュラー番組を引き受けた理由について語った。

バンド初の全国ネット冠レギュラー番組で、過去2回の単発番組を経てレギュラー化が決定。ミセスとさまざまな人やモノがかけ算していく内容で、初回はミセスとお笑いタレントの陣内智則、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」のスタジオトークから始まった。

大森は「本当にうれしい」とレギュラー化を喜び、ギターの若井滉斗は「これから毎週いろんなコラボが待ってるってことですよね。めちゃくちゃ楽しみですね」とニッコリ。キーボードの藤澤涼架も「ゴールデンでレギュラー番組やれる日が来るなんて」と感慨に浸った。

多忙なミセスがなぜテレビのレギュラーを持とうと思ったのか。陣内が「なぜ引き受けようと思った？」と疑問を口にすると、大森は「もう凄くシンプルで、テレビが好きだから」ときっぱり。「日本中にテレビを通してワクワクとかドキドキを届けたいなと思っていますので、日本中に活力を与えられるような番組にしたいなと思うております」と意気込んだ。

そしてバラエティー番組らしく“粉”とのコラボということで緑色のジャージー姿で粉落ちターザンに挑戦。チョコプラとともに3人とも顔が粉まみれになり、X（旧ツイッター）のトレンドでは「#テレビミセス」が1位となった。