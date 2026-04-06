北朝鮮による拉致の可能性を排除できない長岡市の特定失踪者・中村三奈子さんの行方がわからなくなって、2026年4月6日で28年です。母のクニさんは、娘の無事を願い行方を探し続けています。



■三奈子さんの母・中村クニさん

「間がどんな成長しているのかわからない。声を聞くことができればやる力になれるので、声を聞きたい。」



中村三奈子さんは、高校を卒業した直後の1998年4月6日に家を出たまま行方がわからなくなりました。この日は、予備校の入学金50万円を納めに行く予定でした。翌日、新潟空港から韓国に出国した記録が残されています。



■三奈子さんの母・中村クニさん

「居間のテーブルに新聞紙を重ねているが、その新聞紙を片付けるときに『3万円借りました。私の通帳からおろしてください』とメモがあり、入学金の残りが全部そこにあった。」



母・クニさんは、一歩でも娘に近づこうと署名活動やチラシ配りに加え、これまでに10回以上韓国に渡り情報提供を呼びかけています。



■三奈子さんの母・中村クニさん

「もしかしたら(韓国に行くのが)最後になるかもわからないので、体調がいいときを見計らって行きたいと思う。」





「色あせてしまったが、これは白いTシャツ。」

クニさんは、9月18日の三奈子さんの誕生日に毎年手紙とプレゼントを用意しています。



■三奈子さんの母・中村クニさん

「(帰ってきたら)隠して部屋に毎年のプレゼントを並べたい。」



三奈子さんの行方はわからないままですが、新たな動きも－

2025年11月、国連人権理事会の作業部会が北朝鮮に対し、三奈子さんなど特定失踪者12人について安否確認と人権の保障を求めたことが分かりました。



■三奈子さんの母・中村クニさん

「12人のなかに三奈子を入れてくれたのはやはり大きな変化だと思うし、自分自身の活動にも少し前よりはやっていかなければいけない思いがある。」



クニさんは7日、新潟空港で情報提供を求めるチラシを配る予定です。