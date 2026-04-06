バスケットボールB2西地区4位の鹿児島レブナイズは5位のライジングゼファー福岡と対戦しました。



GAME1は2点差で敗れたレブナイズ。その雪辱を果たそうと臨んだGAME2は、両者一歩も譲らない激しい点の取り合いとなります。



第2クオーターではキャプテンの藤本がスリーポイント。さらに、飴谷が体を張ってとったボールがシャーマに渡り、遠藤へ。冷静にスリーポイントを沈めます。レブナイズが着実に点を重ね、42対34で前半を終えます。





しかし、第3クオーターは再びリードを奪い合う展開に。会場には今シーズン最多の3595人のファン・ブースターが駆け付け選手たちに熱い声援を送ります。最終クオーターも激しい接戦となりますが。（実況）「左からのウイングスリー。飴谷由毅。4本目のスリーポイント」「遠藤の侵入からの兒玉のスリー！鹿児島レブナイズ。逆転です」最後までエナジー全開で戦ったレブナイズ82対79で勝利を掴みました。（鹿児島レブナイズ・飴谷由毅選手（27））「勝ちましたー！本当に2日間大声援をありがとうございました」会場では黒いバルーンを飛ばしてみんなで勝利を祝いました。（鹿児島レブナイズ・遠藤善選手（27））「1つでも多く勝って、プレーオフ進出を早く決めることが大事だと思っているので/皆さんに恩返しできるように頑張りたい」プレーオフに進出できるのは残り1枠です。レブナイズの次の試合はアウェーで西地区首位の神戸と対戦します。レブナイズは神戸に連勝すれば、プレーオフに進出できます。