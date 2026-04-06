BTSの“約7年ぶり”日本公演、ライブ生配信決定 4K超高画質＋マルチビューで最前列視点 見逃し配信も
韓国の7人組グループ・BTSの約7年ぶりに完全体で開催する待望の日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』が、Global Superfan Platform 「Weverse」にてオンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）で実施されることが決定した。
【MV動画】BTS、コミカルな演技や特殊メイク披露
本ツアーは韓国・高陽を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・82公演を予定しており、グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込み。そして、その海外公演の幕開けとなる日本での公演は2019年『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる。
17日・18日に開催される東京ドーム公演はチケットが完売。その大きな反響を受け、全国346館の映画館でライブビューイング（ライブ生中継）に加え、今回オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）の実施が決定した。これにより、会場に足を運べないファンもリアルタイムでこの貴重なステージを体験することが可能となる。
オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）では、メイン画面の4K超高画質に加え、4つの視点から選べるHDマルチビュー機能を導入。東京ドームの最前列に相当する視点から、メンバー一人ひとりのパフォーマンスの細部まで鮮明に楽しめる。ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（見逃し配信）も用意されており、その感動をもう一度味わうことができる。
さらに、ライブビューイング（ライブ生中継）では、映画館の大スクリーンと迫力の音響設備による圧倒的な没入感を提供。東京ドームの熱気をそのままに、映画館とオンラインを通じて世界中のファンが同じ瞬間を共有する、特別なライブ体験が実現する。
■オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）開催概要
配信日時
4月17日（金） 午後6時30分開演
4月18日（土） 午後3時開演
■ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（見逃し配信）
4月17日公演分：5月2日（土）午前11時
4月18日公演分：5月3日（日）午前11時
【MV動画】BTS、コミカルな演技や特殊メイク披露
本ツアーは韓国・高陽を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・82公演を予定しており、グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込み。そして、その海外公演の幕開けとなる日本での公演は2019年『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる。
オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）では、メイン画面の4K超高画質に加え、4つの視点から選べるHDマルチビュー機能を導入。東京ドームの最前列に相当する視点から、メンバー一人ひとりのパフォーマンスの細部まで鮮明に楽しめる。ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（見逃し配信）も用意されており、その感動をもう一度味わうことができる。
さらに、ライブビューイング（ライブ生中継）では、映画館の大スクリーンと迫力の音響設備による圧倒的な没入感を提供。東京ドームの熱気をそのままに、映画館とオンラインを通じて世界中のファンが同じ瞬間を共有する、特別なライブ体験が実現する。
■オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）開催概要
配信日時
4月17日（金） 午後6時30分開演
4月18日（土） 午後3時開演
■ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（見逃し配信）
4月17日公演分：5月2日（土）午前11時
4月18日公演分：5月3日（日）午前11時