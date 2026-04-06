「ランクル」より大きいホンダ「大型SUV」！

ホンダは2026年3月5日、米国で生産される大型SUV「パスポート」の最上級グレードである「トレイルスポーツ エリート」を、2026年後半より日本市場に導入することを発表しました。

パスポート トレイルスポーツ エリートは、2026年初頭に開催された「東京オートサロン」や「大阪オートメッセ」に参考出品され、来場者から市販化を期待する声が非常に多く寄せられたことから、待望の上陸となります。

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今回の導入は、国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したもの。米国モデルの魅力をそのままに、左ハンドル仕様で展開される点が大きな特徴です。

その最大の見どころは、日本車の規格を越えた圧倒的な存在感にあります。パスポート トレイルスポーツ エリートのボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmという堂々たる体躯を誇ります。

これは国内のライバル筆頭と言えるトヨタ「ランドクルーザー300」の全長4985mm×全幅1980mm×全高1925mmと比較しても引けを取りません。

全長こそランクルのほうが約120mm長いものの、全幅と全高についてはパスポートが上回っており、そのワイドかつタフな佇まいは、数あるSUVの中でも際立った迫力を放っています。

さらに、本格的なオフロード走行を想定して設計されており、最低地上高は211mm、アプローチアングルは23度を確保。5名の乗員がゆとりを持って過ごせる広大な室内空間と、どんな悪路も厭わないタフな走破性を高い次元で両立しています。

パワートレインには、最高出力285hp、最大トルク36.2kgfmを発揮する3.5リッターV型6気筒の自然吸気エンジンを搭載。昨今のターボ化の流れとは一線を画す、大排気量NAエンジンならではのレスポンスや吹け上がりの良さが大きな美点です。

これにパドルシフト付きの10速ATと、第2世代の可変トルクマネジメント式AWDシステム「i-VTM4」を組み合わせ、独自の力強い走りを実現しました。

さらに、ノーマルやスポーツ、トレイル、牽引など、路面状況や目的に合わせて選択できる7種類のドライブモードが用意されており、多様なシチュエーションに軽々と対応します。

インテリアや安全装備もフラッグシップにふさわしく、豪華で充実した内容です。12.3インチのカラータッチスクリーンや10.2インチのデジタルメーターといった最新のインフォテインメントシステムをはじめ、ワイヤレス充電器や前後席のシートヒーターを標準装備。

安全性においても、衝突被害軽減ブレーキやアダプティブクルーズコントロールを含む運転支援システム「ホンダ センシング」を搭載し、オンロード・オフロードを問わずセーフティドライブを支えます。

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パスポート トレイルスポーツ エリートは、ホンダの米国における四輪開発・生産拠点である「ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ」で生産されています。

米国の現地価格は5万2650ドル、2026年4月上旬時点のレートで換算すると日本円で約840万円という高額な設定ではありますが、唯一無二の存在感を持つ一台として、日本のユーザーの多様なニーズに応えることになりそうです。