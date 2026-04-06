【エレコム：デザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデル】 4月6日12時より予約開始 5月1日 発売予定 価格：12,800円

エレコムは、デザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルの予約受付を本日4月6日12時より実施している。5月1日発売予定で、価格は12,800円。

「M.A.P.P.」は、漫画家の士郎正宗氏によるデザインマウス。復刻モデルでは、外観デザインには大きな変更を加えず、新たに追加したサイドボタン周辺などの一部で士郎氏自らがリデザインを施している。また、復刻にあたってBluetooth無線接続へモデルチェンジするなど、ハイグレードのオフィス仕様となった。

また、パッケージにはマウスのカラー毎に士郎氏描き下ろしのイラストカードを封入。本日4月6日12時よりエレコムダイレクトショップおよび家電量販店の公式ECサイトにて予約販売を実施する。なお、各サイトでの上限数に達し次第、予約販売は終了となる。

□エレコムダイレクトショップ「M.A.P.P.」のページ

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