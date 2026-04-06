「シングルマザーは名門私立の一貫校に行けないから…」4児の母・MALIA.子供のためにドバイ移住を決断「ドバイは片親だから受験資格がないとかない」
4児の母で実業家のMALIA.（43）が、日本での教育環境に限界を感じ、三男（7）を連れてドバイへ移住した切実な理由を明かした。
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4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』に出演したMALIA.は、2022年に三男と二人でドバイへ渡った経緯を告白。日本では、皇族が通うような私立の一貫校を受験させる際、シングルマザーという立場が大きな壁になる現実があったという。
「0歳の時にシングルになったので、日本の名門私立の（幼小中高）一貫の学校に受験するのはかなりハードルが高い。いくら一人で稼いで自立していても、両親が揃っていることを重視するのが日本の教育」と、当時の葛藤を振り返った。親として「いい教育を受けさせたい」と願う中で、日本での受験資格や見えないハードルに直面し、新天地を求めた結果がドバイだった。
MALIA.によれば、ドバイでは「シングルだから入れない」「片親だから受験資格がない」といった偏見は一切ないという。むしろ、家庭環境よりも子供自身の可能性やチャンスを平等に評価する文化があり、現在は王族も通うような超名門校に三男を通わせている。
「ドバイは両親が揃っていることを重視せず、チャンスをくれる」と語るMALIA.の言葉には、4人の子供を一人で背負ってきたシングルマザーとしての強い覚悟が滲んでいた。