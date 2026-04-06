クロストレック特別仕様車を発売

スバルは、クロスオーバーSUVのクロストレックの特別仕様車『リミテッド・ブラック』を発表した。

【画像】昨年発売された500台限定の『スバル・クロストレック・ウィルダネス・エディション』 全19枚

ベースとなるのは2.0L eボクサーを搭載する『リミテッド』で、内外装にブラックやダークトーンのパーツを多用し、車両全体をダークトーンでコーディネイトした。



スバル・クロストレック特別仕様車『リミテッド・ブラック』。 スバル

価格はFWD（前輪駆動）が323万4000円、AWD（四輪駆動）が344万8500円となる。

リミテッド・ブラックの特徴

『スバル・クロストレック・リミテッド・ブラック』のエクステリアは、ダークメタリック塗装の『18インチアルミホイール』をはじめ、『フロントグリルバー』や『ドアミラー』、『ルーフスポイラー』をブラック塗装仕上げとするなど、ダークなトーンで統一し、精悍な印象が強められている。

インテリアも同様で、『ドアトリム』や『ルーフ＆ピラートリム』をブラックとしたほか、インパネまわりのトリムや加飾パネルにもブラック、カーボン調、ブレイズガンメタリック塗装、ピアノブラックなど、ブラック基調とし、ブラックステッチ入りの『本革巻ステアリングホイール』や『本革巻シフトレバー』によって質感を高めた。



スバル・クロストレック特別仕様車『リミテッド・ブラック』。 スバル