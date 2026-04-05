グラビアアイドルやコスプレーヤーとしても活躍するタレント三橋くんの1st写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が5月15日にリリースされます。



【写真】こちらも美しい…ラウンドガールの三橋くん

撮影地はすべてグアム。加工（レタッチ）を一切行なわない「無加工写真集」に挑戦しており、ありのままの彼女の表情を収めた一冊に仕上がっています。



表紙は丈が短いミニTシャツの三橋くんがバストトップを両腕で隠した過激ショット。豊満な96センチバストを隠しきれず、下乳や深い谷間が露わになっています。



写真集の発売を記念したイベントは、5月17日に東京・書泉ブックタワー、5月30日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIの2会場にて開催。各会場の予約を受付中です。



三橋くんはX（@mitsuhashi_zZ）やインスタグラム（@mitsuhashi_zz）で「一切加工をしない大胆な写真集 なかは本当にすごいです... ‼」「写真チェックしたけど世にだしていいの...⁈ってなってますﾔﾊﾞｲ」「すごいのが写っている予感」などと投稿し、黒のビキニ姿でバスタオルを羽織る写真などを公開しています。圧巻のバストでビキニがはちきれそうなカットの連続。こちらも必見です。



【三橋くんプロフィル】

みつはしくん 2001/11/12生まれ 神奈川県出身 Size：T162B96W58H86S23.5 血液型O 趣味はFPSゲーム／コスプレ 特技は戦闘機のF-1からF-35の愛称を全部言える 最新情報はX（@mitsuhashi_zZ）で発信