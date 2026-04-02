乃木坂46・川崎桜、立教大学卒業を報告「大きな自信になりました」
乃木坂46の川崎桜が3月29日、自身のインスタグラムを更新し、立教大学を卒業したことを報告した。
【写真】卒業式での袴姿を披露した乃木坂46・川崎桜
投稿で川崎は、「私事ではありますが、先日、立教大学文学部文学科英米文学専修を卒業いたしました」と報告。「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
また、「学業とグループ活動の両立は想像以上に大変なことも多く、立ち止まりそうな日もありましたが、最後までやりきることができた経験は自分にとって大きな自信になりました」と振り返り、「これからはこの経験を大切にしながら、グループ活動でも成長した姿をお見せできるよう、より一層頑張っていきたいと思います」と意気込みを語っている。
あわせて公開された写真では、卒業式で着用した袴姿が収められている。
さらにブログでは、「がちがちに緊張している」という大学入学時のスーツ姿や、学業とグループ活動の両立に励んだ日々についても振り返っている。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）
【写真】卒業式での袴姿を披露した乃木坂46・川崎桜
投稿で川崎は、「私事ではありますが、先日、立教大学文学部文学科英米文学専修を卒業いたしました」と報告。「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
また、「学業とグループ活動の両立は想像以上に大変なことも多く、立ち止まりそうな日もありましたが、最後までやりきることができた経験は自分にとって大きな自信になりました」と振り返り、「これからはこの経験を大切にしながら、グループ活動でも成長した姿をお見せできるよう、より一層頑張っていきたいと思います」と意気込みを語っている。
あわせて公開された写真では、卒業式で着用した袴姿が収められている。
さらにブログでは、「がちがちに緊張している」という大学入学時のスーツ姿や、学業とグループ活動の両立に励んだ日々についても振り返っている。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）