夕方から次第に雨が降りだす、夜には雨脚が強まることも【これからの天気(4月1日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に融雪・ナダレ注意報、上越に濃霧注意報が発表されています。上・中・下越では、1日(水)夜遅くまで融雪による土砂災害にご注意ください。
◆1日(水)これからの天気
雲に覆われ、夕方から次第に雨が降りだすでしょう。
夜には広い範囲で雨となり、雨脚が強まることもありそうです。
降水確率は、午後6時以降は各地とも80%以上となっています。
◆1日(水)の予想最高気温
最高気温は、12～16℃の予想です。
昨日と同じくらいか低く、上越市は8℃ほど低いでしょう。
平年並みか平年より高く、阿賀町は4℃くらい高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に融雪・ナダレ注意報、上越に濃霧注意報が発表されています。上・中・下越では、1日(水)夜遅くまで融雪による土砂災害にご注意ください。
◆1日(水)これからの天気
雲に覆われ、夕方から次第に雨が降りだすでしょう。
夜には広い範囲で雨となり、雨脚が強まることもありそうです。
降水確率は、午後6時以降は各地とも80%以上となっています。
◆1日(水)の予想最高気温
最高気温は、12～16℃の予想です。
昨日と同じくらいか低く、上越市は8℃ほど低いでしょう。
平年並みか平年より高く、阿賀町は4℃くらい高くなりそうです。