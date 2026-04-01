これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に融雪・ナダレ注意報、上越に濃霧注意報が発表されています。上・中・下越では、1日(水)夜遅くまで融雪による土砂災害にご注意ください。



◆1日(水)これからの天気

雲に覆われ、夕方から次第に雨が降りだすでしょう。

夜には広い範囲で雨となり、雨脚が強まることもありそうです。



降水確率は、午後6時以降は各地とも80%以上となっています。





◆1日(水)の予想最高気温

最高気温は、12～16℃の予想です。

昨日と同じくらいか低く、上越市は8℃ほど低いでしょう。

平年並みか平年より高く、阿賀町は4℃くらい高くなりそうです。