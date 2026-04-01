2026年4月でESSEonlineは10周年！ ここでは、ESSEonlineに掲載された記事の中から、読者のみなさんに愛された記事をプレイバック。【レシピ部門1位】に輝いたのはこちらの記事でした！

食べ疲れないのにちょっぴりおしゃれで自己肯定感の上がる“新しい家庭料理”のレシピを発信している、料理家の長谷川あかりさん。「身近な食材で簡単ごちそう」をつくることを心掛けています。今回は「ちくわ」を使ったレシピをご紹介。

※ 記事の初出は2024年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

ジャガイモ×ちくわでつくる！絶品煮物

常備菜だけで完成するシンプル煮物。食べると不思議と、たらこのような風味を感じられ、見た目のイメージを裏切る奥深い味に驚かされるはず。長谷川さんも家でよくつくるという一品です。

●ジャガイモとちくわのバター煮

【材料（2人分）】

ジャガイモ 中2個

ちくわ 3本

料理酒 大さじ1

バター 大さじ1

塩 小さじ1／4

小ネギ（トッピング） 適量



【つくり方】

（1） ジャガイモは1センチ幅の半月切り、ちくわは斜め薄切りにする。

（2） 小鍋またはフライパンに（1）と料理酒、バター、塩を加え、さらにひたひたの水を加える。中火にかけ、ひと煮たちしたらフタをせず15分弱めの中火で加熱する。ときどき様子をみて、焦げないように水分量を確認する。

（3） 水気がなくなってきたら火を強め、全体をヘラで混ぜながら水気を飛ばし、煮崩れたジャガイモをちくわに絡ませる。火を止め、味をみて足りなければ塩で調える。器に盛り、小ネギをトッピングして完成。