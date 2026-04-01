【キノコのカチューシャ】 4月30日11時 発売予定 価格：2,200円

ほぼ日は、「キノコのカチューシャ」を4月30日11時より公式ウェブショップ「MOTHERのおみせ」および「TOBICHI東京」にて発売する。価格は2,200円。

ほぼ日MOTHERプロジェクトでは、4月1日のエイプリルフールに合わせ、ゲームの世界をより深く楽しめるユニークなアイテムをほぼ毎年発表・発売。2022年の「どせいさんのカチューシャ」、2024年の「MOTHERのものさし」、2025年の「ムのしゅぎょうジグソーパズル」に続き、今年は「キノコのカチューシャ」が登場する。

「キノコのカチューシャ」は、「MOTHER2 ギーグの逆襲」で、敵キャラクター「あるくキノコ」から胞子を浴びせられ、プレーヤーの頭にキノコが生えてしまったあの状態を、リアルに再現できるアイテム。「MOTHER」の世界であたまから生えるものといえば、キノコ。ファンにとっては堪らないグッズとなっている。

□MOTHERのおみせ「キノコのカチューシャ」のページ

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