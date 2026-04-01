約50年ぶりの追加！ブロッコリーが指定野菜になる理由 、価格はどうなる？

スーパーで見かけない日はないほど定番になったブロッコリー。2026年4月、ついに国が特別に重要な野菜として認める「指定野菜」に仲間入りします。ばれいしょ（じゃがいも）が追加された1974年（昭和49年）以来、約50年ぶりの追加となります。どんな意味があるのか気になりますよね。私たちの生活にはどんな影響があるのか、詳しく解説します。

この記事のまとめ

2026年4月、ブロッコリーがついに「指定野菜」に格上げ価格が安定し、スーパーでいつでも手頃に買いやすくなる塩なし・水だけで蒸し煮するレシピで、ブロッコリー本来の甘みが引き出せる！

そもそも「指定野菜」って何？

指定野菜とは、「野菜生産出荷安定法」に基づき農林水産省が定める、消費量が特に多く国民の生活に欠かせない重要な野菜のこと。キャベツ・きゅうり、たまねぎ・じゃがいもなどの計14品目が指定されています。

出典─農林水産省

指定野菜に選ばれると何がよいのでしょうか？ 野菜は天候や作況によって価格が大きく変動しやすいものです。指定野菜に認定されると、価格が著しく下落した際に生産者へ補給金が交付される「野菜価格安定対策事業」の対象となります。特定野菜よりも手厚い補助制度が適用されるため、産地が計画的に生産・出荷を進めやすくなり、結果として消費者にとっても安定した価格で手に入りやすくなります。

なぜいまブロッコリーが選ばれたの？

農林水産省によると、ブロッコリーの出荷数量は1990年の7.7万トンから2022年には15.7万トンと約2倍に、1人当たりの購入数量は540グラムから1,619グラムと約3倍に急激に増加しています。全般的に野菜の生産量・消費量が減少または横ばい傾向にあるなか、ブロッコリーだけが右肩上がりを続けているのです。

この背景には近年の健康志向の高まりがあります。また、冷凍ブロッコリーとして1年中手軽に使えることや、お弁当や副菜として幅広く活用できることも、消費量が伸び続けている理由のひとつです。

ブロッコリーはこれまで、指定野菜に準ずる「特定野菜」（35品目）のひとつでした。しかし特定野菜の中でも際立って消費量が増加し、すでに一部の指定野菜と遜色ない量になってきたことから、農林水産省は指定野菜への追加を決め、2026年4月（令和8年度事業）からの適用となりました。

産地は北海道から九州まで、1年中食卓へ届く

ブロッコリーの産地は北海道から九州まで全国各地に広がっています。夏は北海道や長野などの高冷地、冬は愛知・香川・徳島・熊本などの温暖な地域で栽培されたものが東京の市場に入荷しており、春・夏秋・冬と季節ごとにリレーしながら年間を通じて供給されています。

10年前と比べると作付面積・出荷量ともに大幅に増加しており、なかでも北海道・香川県・長野県・徳島県・熊本県などで大きく伸びています。

指定野菜になると価格や出荷量が安定化。おいしく食べるレシピは？

指定野菜になることで、価格が大きく下落した際でも生産者への補填が手厚くなり、安定した生産・出荷が続けやすくなります。これはつまり、スーパーでブロッコリーが今よりも安定した価格でいつでも買えるようになることにつながります。

すでに私たちの食卓に欠かせない存在となったブロッコリー。これからはさらに使いやすい野菜になりそうです。旬の冬から春にかけては甘みが増してよりおいしくなるブロッコリー、せっかくなら素材の味を最大限に引き出して味わってみませんか。

塩を使わず、水だけで蒸し煮することでブロッコリー本来の甘みと風味をしっかり感じられる方法があります。





ブロッコリーは生でも冷凍でも使いやすく、炒め物・サラダ・お弁当など幅広く活躍する頼もしい野菜。指定野菜になることでさらに安定して手に入りやすくなるなら、これからも日々の食卓でどんどん活用したいですね。

参考サイト



農林水産省 消費者の部屋「指定野菜について教えてください。」

農林水産省農産局園芸作物課「ブロッコリーの指定野菜への追加および令和11年度ブロッコリーの需要及び供給の見通しの作成方針について」（令和7年3月）

農林水産省農産局園芸作物課「ブロッコリーの指定野菜への追加について」（令和7年10月）

