「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、ジェリービーンズグループ<3070.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１日の東京市場で、ジェリビンズは堅調に推移している。中東情勢の先行き不透明感を背景に原油先物相場が高止まりするなか、同社子会社のＪＢサステナブルが手掛ける再生重油製油所運営事業が注目されているようだ。



この事業は、国内廃油をリサイクルし非化石燃料として再生することで、持続可能なエネルギー循環システムを実現するもの。これにより、化石燃料の代替となる非化石燃料を供給し、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減、環境保全、エネルギー循環の促進につなげている。



出所：MINKABU PRESS