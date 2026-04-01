　1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

819.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
794.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
769.23ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
744.20ポイント　　25日移動平均
732.39ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
723.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
719.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
716.36ポイント　　75日移動平均
712.80ポイント　　5日移動平均
706.50ポイント　　一目均衡表・転換線
699.09ポイント　　31日東証グロース市場250指数現物終値
697.00ポイント　　1日夜間取引終値
694.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
693.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
669.11ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース