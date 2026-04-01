グロース先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
819.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
794.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
769.23ポイント ボリンジャーバンド1σ
744.20ポイント 25日移動平均
732.39ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
723.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
719.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
716.36ポイント 75日移動平均
712.80ポイント 5日移動平均
706.50ポイント 一目均衡表・転換線
699.09ポイント 31日東証グロース市場250指数現物終値
697.00ポイント 1日夜間取引終値
694.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
693.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
669.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
819.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
794.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
769.23ポイント ボリンジャーバンド1σ
744.20ポイント 25日移動平均
732.39ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
723.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
719.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
716.36ポイント 75日移動平均
712.80ポイント 5日移動平均
706.50ポイント 一目均衡表・転換線
699.09ポイント 31日東証グロース市場250指数現物終値
697.00ポイント 1日夜間取引終値
694.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
693.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
669.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
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