1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



819.29ポイント ボリンジャーバンド3σ

794.26ポイント ボリンジャーバンド2σ

769.23ポイント ボリンジャーバンド1σ

744.20ポイント 25日移動平均

732.39ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

723.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

719.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ

716.36ポイント 75日移動平均

712.80ポイント 5日移動平均

706.50ポイント 一目均衡表・転換線

699.09ポイント 31日東証グロース市場250指数現物終値

697.00ポイント 1日夜間取引終値

694.14ポイント ボリンジャーバンド2σ

693.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

669.11ポイント ボリンジャーバンド3σ





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