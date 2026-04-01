◆仕事ができる人が、初対面であえて「ダメな自分」を話すワケ

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

「ダメな自分」こそ最高

弱みを武器にするコミュニケーション術

「ダメな自分でもいいじゃないか」という話はよく耳にしますが、今回はあえて、「自分の弱みをいかにして見せるか」という点にスポットを当ててお話ししたいと思います。

結論から申し上げますと、人間は自分のダメな部分をきちんと伝えたほうが、物事が円滑に進むことが多いのです。

真面目な人ほど

「弱み」を見せるのが苦手

特に真面目な方ほど、「弱みを見せてはいけない」「弱い部分があるのは情けない」と考えがちです。理屈では「人間だから弱いところがあってもいい」と分かっていても、いざ自分のこととなると、「みっともない」「恥ずかしい」という思いが先に立ち、弱みを見せることに強い抵抗を感じてしまうものです。

しかし、自分の弱みをさらけ出せるようになると、物事は驚くほどうまく回るようになりますし、苦手なことを無理して続ける状況も減っていきます。意外かもしれませんが、弱みを見せたほうが、かえって自己肯定感も高まるものなのです。

「開き直り」ではなく

「事前の情報提供」として

難しく考える必要はありません。「弱み」というよりは、自分の「得意なこと」と「苦手なこと」をただ提示するだけの話です。「私はこれが得意ですが、これは苦手です」とあらかじめ言語化して伝えておくこと。これだけで、周囲との連携はスムーズになります。

ただし、ここで誤解してはいけない重要なポイントがあります。それは、「私はこれが苦手だから、あとはよろしく（許してね）」と開き直るわけではないということです。「何もかも受け入れて」という態度では、意味合いが変わってしまいます。

大切なのは、「苦手な部分があるけれど、そこも含めて自分なんです」と伝えること。そして、「ご迷惑をおかけするかもしれないので、先にお伝えしておきます」という謙虚な姿勢を持つことです。

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