イランが事実上封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は石油輸入国に対し、アメリカから購入するか、自ら確保することを要求しました。

トランプ大統領は先月31日、「ホルムズ海峡の影響で航空機燃料を入手できない国々はアメリカから購入するか、自ら海峡に行って確保すべきだ」とSNSに投稿しました。

イギリスなどがイラン攻撃に関与しなかったとしたうえで、「自分たちで戦うことを学び始める必要がある。アメリカはもう助けない」と主張しています。

この投稿について、CBSテレビはトランプ大統領が取材に対し、ホルムズ海峡周辺でのアメリカ軍の展開をめぐり、「いずれ撤退するつもりだが、まだその段階ではない。各国が介入して、事態を収拾しなければならない」と話したと伝えています。

ヘグセス国防長官

「今後、数日間が重要な局面になるだろう。イランもそれを理解している。イランに軍事的な選択肢はほぼない」

一方、ヘグセス国防長官はイランに対してアメリカが攻勢を続けているとしたうえで、戦闘終結に向けた協議について、「トランプ大統領は合意の条件を示している。イランが応じなければ、さらに強硬な姿勢で臨む」と強調しました。