リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象に、夫の歓送迎会シーズンにおける負担・本音についての調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…えぐ… コチラが「飲み会で遅くなる」夫への妻のリアルなホンネTOP回答です（図解：4枚）

夫が飲み会で遅い…妻は負担に感じてる？

調査は2月12日・13日、フルタイムで勤務していない、30〜50代の既婚女性を対象にインターネットリサーチで実施。計500人から有効回答を得ています。

「例年3月〜4月の歓送迎会シーズンに、夫の飲み会頻度や帰宅時間の遅さを負担に感じますか？」と質問すると、「いつも感じる」が11.4％、「たまに感じる」が22.6％という結果になりました。

同社は「家事や育児の負担が集中しやすい春先に、夫の帰宅が遅くなることへのストレスは、多くの家庭で共通する課題となっているようです」とコメントを寄せています。

さらに、「夫が『歓送迎会』『会社の飲み会』と言って出かける際、その言葉をどのくらい信じていますか？」と尋ねると、「100％信じている」が37.0％という回答が最多だったものの、次いで「興味がない」が29.2％という結果に。また、「あまり信じていない」は7.0％、「全く信じていない」は3.6％となりました。全体では10.6％の人が「信じていない」ことが分かりました。

既婚女性の皆さん、「夫の飲み会」は負担になっていませんか……？