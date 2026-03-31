お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が31日、フジテレビ系新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）にMCとして生出演し、妻の女優・二階堂ふみ（31）のエピソードを披露した。

気になる事象を“超調査”するバラエティー番組で、初回は「学校の先生」がテーマ。現役教員がプライバシー完全保護の状態で、クラス替えやモンスターペアレントの実情を明かしたり、校内備品の値段などを調査した。

校内には謎の備品も多く、そのうちの一つとして肋木が紹介された。体育館の壁面に沿って設置された、木製のトレーニング器具。かつてはスウェーデン体操用の補助器具として多くの学校に置かれており、懸垂や柔軟体操などでも使われる。

肋木の価格は、番組調べでは126万5000円だった。カズレーザーは「肋木、あれ、何となく値段知ってたんですよ」と告白。「うちの“社長”…社長っていうか、奥さんなんですけど、“家に肋木があったら何かと便利だよね”って。そのたびに“便利かなあ？”と思うんだけど。1回調べて、凄く高くて」とぶっちゃけた。

スタジオからは「どんな家にしたいの？」とツッコミが。カズレーザーは「分からない。ぶっ飛んでるんですよ、あの人」と答えていた。

カズレーザーと二階堂は昨年8月に結婚を発表した。