ライフスタイルの変化などでなにかとバタつく新年度。少しのスキマ時間でも家事や仕事をサクッとこなしたいですよね。ここでは、2男4女の8人家族で子育てと仕事を両立する、ファイナンシャルプランナーの橋本絵美さん（40代）の例を紹介。暮らしがうまく回る「To Do リスト」のつくり方と活用法を教えてもらいました。

書くだけでOK。5分でつくれる「スキマ時間活用」リスト

16歳から6歳までの2男4女を育てている橋本絵美さん（42歳）。スキマ時間を活かすために習慣化しているのが、5分で家事や仕事を整理できるリスト。

【写真】FP・橋本さんの「スキマ時間活用リスト」

タスクを「家事」と「仕事」に分けて書き出し、それぞれのタスクの横に、かかる時間を見やすく入れれば、スキマ時間に実行しやすい。緑のアンダーラインは「優先すべきミッション」。

●モチベーションが上がる架空のごほうびを書いておく

リストの右下には「全部終わったら100万円もらえる」などと、架空の豪華なごほうびを書くのが橋本さん流。

「本当にはもらえなくても、楽しい気分で取り組めます。“なにごとも楽しく”がモットーです！」（橋本さん、以下同）

家事を分割して、スキマ時間にできる量に

洗濯や掃除、料理などの家事も細かく分割し、作業内容とかかる時間を明確に。

「慣れてきたらその都度書き出さなくても、自然とスキマ時間に組み込めるようになります」

単純作業は「家事瞑想」として仕事の息抜きに

ピーラーで野菜の皮をむくなどの単純作業は、仕事の合間のスキマ時間に。

「無心になることでストレス解消にもなるので、“家事瞑想”と呼んで楽しみながらやっています」

時短家電をフル活用すれば、スキマ時間にボタンを押すだけ

食洗機、洗濯乾燥機、ロボット掃除機、電気調理鍋をフル活用。

「電気調理鍋は1台をおかず用、もう1台を汁物用に。材料を切って鍋に入れるだけで夕飯が完成します」

仕事の資料の上にリストを置いて、仕事も家事も取りこぼさない

リストは執筆や提案書作成など、やるべき仕事の資料を入れているファイルのいちばん上にイン。

「こうしておけば、必ず目に入り、やり忘れることがなくなります」