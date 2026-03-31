龍門石窟、保護工事中に唐代の石刻「金剛経」を新たに発見―中国

中国中部の河南省洛陽市にある龍門石窟研究院がこのほど明らかにしたところによると、龍門石窟の西山南部にある6基の塔一帯で保護・補強工事を進めていた際、作業員が岩壁から唐代（618〜907年）のものとされる石刻の仏教経典「金剛般若波羅蜜経（こんごうはんにゃはらみつきょう）」を発見したとのことです。

この「金剛経」は、塔6基の側面下方にある切り立った岩壁に刻まれたもので、地面から約30メートル離れており、地形が険しく位置が高いため、長い間岩壁に隠れており発見されませんでした。現地調査によると、岩面に刻まれた「金剛経」は楷書体で書かれ、文字は規則的かつ端正で、全体的な保存状況は良好であることが分かりました。全編は合計1000字余りで、ほとんどの文字ははっきりと識別できるため、経典の主要な内容を完全に読み取ることができ、今後の研究に完全で信頼できるテキストを提供しています。龍門石窟研究院の専門家は、石刻の文字の特徴や唐代の仏龕などの遺跡に隣接していることから、この石刻経典が唐代に刻まれたものだと推定しました。

「金剛般若波羅蜜経」は唐代の社会で極めて広く普及していた仏教経典であり、当時の仏教伝播と人々の信仰の中で重要な地位を占めていました。（提供/CGTN Japanese）