ドイツにもF-35が提供される理由

アメリカの航空宇宙企業であるロッキード・マーチンは2026年3月23日、ドイツ空軍向けのF-35A「ライトニングII」が、天井クレーンによって最終組立ステーションへ移動したと発表しました。

【動画】ついに納入か！ これが、ドイツ向けのF-35A「ライトニングII」です

最初の機体は生産ライン上を移動し、4つの主要構成部品が結合された後、初めて車輪で自重を支えた状態で最終組立工程に入りました。これらの部品には主翼および前部・中央部・後部の胴体セクションが含まれ、高度なレーザー誘導治具を備えた電子的な接合・位置合わせシステムによって接続されました。

次の段階では、エンジンの搭載に加え、操縦翼面や各種最終システムの取り付けが行われます。ロッキード・マーチンは、これらの工程がドイツの次世代戦闘機部隊の製造プロセスにおける重要な節目であるとしています。

最終組立の後、機体は塗装および仕上げ工程（ステルス性能を高めるコーティングを含む）を受けます。その後、2026年下半期に予定されている初飛行および公式ロールアウト式典へと進む見込みです。同機はドイツ連邦軍で老朽化が進むパナビア・トーネードの後継として配備される予定です。

F-35Aは、ドイツ連邦軍が初めて保有するステルス能力を備えた、いわゆる「第5世代戦闘機」に分類される機体です。

当初ドイツ連邦軍は同機を導入せず、ユーロファイター タイフーンの改良による延命を図りつつ、一世代先となる第6世代戦闘機であるFuture Combat Air System/将来戦闘航空システム（FCAS）の配備を待つ方針でした。しかし、トーネードの老朽化が想定以上に進んだことに加え、FCASが共同開発国フランスとの対立により大幅に遅延、あるいは計画自体が不透明となったため、「プランB」としてF-35Aの導入に踏み切りました。