特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金の2つが支給されるのでしょうか？

特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金の2つが支給されるのでしょうか？