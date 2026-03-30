50年前のレシピをもとに再現した「日清のどん兵衛 きつねうどん／天ぷらそば クラシック」を現代のどん兵衛と食べ比べてみた

50年前のレシピをもとに再現した「日清のどん兵衛 きつねうどん／天ぷらそば クラシック」を現代のどん兵衛と食べ比べてみた