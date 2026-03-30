銀座コージーコーナーに抹茶スイーツ3品が新たに登場したよ辻利一本店の宇治抹茶を使った薫り高いスイーツなど見逃せないラインアップ。

銀座コージーコーナーは、2026年3月30日現在、全国の生ケーキ取扱店で「抹茶ティラミスモンブラン」「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」を販売しています。

新しい抹茶スイーツで癒しのひとときを

3月27日に登場したばかりの「抹茶ティラミスモンブラン」や「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」、辻利一本店の宇治抹茶を使用した「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」といった味わいの異なる3種類の抹茶スイーツが販売中です。

・抹茶ティラミスモンブラン

清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚の一品。

抹茶のほろ苦さとチーズのまろやかなコクと甘みが重なり合い、食べ進めるごとに異なる抹茶の味わいに出合うことができます。

濃い風味の抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、まろやかな風味の抹茶チーズクリームを重ね、上面に爽やかな酸味のクリームチーズとほんのり甘い白あんを合わせた抹茶チーズあんがのった期間限定商品です。

価格は496円。販売期間は6月4日頃までです。

・抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）

なめらかでやさしい味わいの抹茶クリームをたっぷりと絞った、抹茶づくしのカップケーキです。甘くてやさしい味わいの抹茶クリームと、しっかりとした抹茶の風味を味わうことができます。

濃いめに仕立てた抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、なめらかな抹茶クリームがたっぷりトッピングされています。

価格は399円。販売期間は6月4日頃までです。

・スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）

辻利一本店*の宇治抹茶を使用したホイップクリームとミルクホイップクリームを、スフレのような軽い口どけのワッフル生地でサンド。ほどよい苦みの香り高い宇治抹茶ホイップクリームと、やさしい甘さのミルクホイップクリームが一つになった、まろやかな味わいがポイントです。

ふわふわの食感と、まるで抹茶ラテのような味わいを楽しめる一品です。

価格は248円。販売期間は9月10日頃までです。

*「辻利一本店」の辻の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記。

北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部