4月から「独身税」の徴収が開始！「子持ちは払わなくていい」「医療費が安くなる」と言われてるけど、実際“独身が損する税金”なの？ よくある5つの誤解とは

「独身だけが損をする税金？」という誤解

最も広まっているのが、「独身者だけが負担する制度」という誤解です。これは完全に間違いで、子ども・子育て支援金は、独身・既婚・子育て世帯・高齢者を含む全ての世代が対象となります。

独身者は将来的に、育った子どもたちが支払う社会保険料によって支えられることになります。損をするだけではありません。



「これは税金なの？」という誤解

次に多いのが、「新しい税金が増えるのでは？」という不安です。しかし、この制度は厳密には税金ではありません。医療保険料に上乗せされる「支援金」という形で徴収されます。

つまり、所得税や住民税のような税ではなく、健康保険料の一部として徴収される仕組みです。とはいえ、実質的に負担が増えることには変わりないため、「増税のように感じる」という声が出るのも無理はないかもしれません。



「支援金＝お金がもらえる？」という誤解

「支援金」と聞くと、「自分にも現金が支給されるのでは？」と思う人もいるかもしれません。過去にあったコロナ対策の「特別定額給付金」や、「子育て世帯への臨時特別給付」と混同していることが考えられます。

この制度は個人に直接お金を配るのではなく、徴収して子育て世帯の支援に使う制度です。集められた支援金は、以下のような政策に使われます。



・児童手当の拡充

・こども誰でも通園制度

・妊婦のための支援給付

・ほか



あくまで社会全体の子育て支援に使われる財源であり、個人への給付金ではない点に注意が必要です。



「子どもがいる家庭は払わなくていい？」という誤解

これもよくある勘違いですが、子どもがいる家庭でも支援金は支払います。制度上、負担は全国民に広く求められるため、「子育て世帯は免除」という仕組みにはなっていません。

ただし、子育て世帯の場合は、児童手当の増額など、支払った以上の恩恵を受ける可能性があるという点が特徴です。



「子どもがいなくても医療費が安くなる？」という誤解

最後に、「支援金を払うことで医療費が安くなるのでは？」という誤解です。結論として、子どもがいない世帯に直接的な医療費軽減のメリットはありません。この制度は、あくまで“子育て支援”が目的であり、医療費を下げる制度ではないためです。

子どもがいない人にとっては、負担は増えるのに対して直接的な見返りは感じにくいという構造になっており、不公平感が議論されている背景にもなっています。



まとめ

子ども・子育て支援金に対する主な誤解に対する回答をまとめます。



・全世代が対象

・税金ではなく医療保険料の上乗せ

・現金給付ではない

・子育て世帯も支払う

・独身者には直接的なメリットは少ない



少子化が進む中で、子育てを「個人の問題」ではなく「社会全体の課題」として支える仕組みが求められています。この制度に対してどう感じるかは人それぞれですが、まずは正しい情報を知ることが大切です。誤解に振り回されず、自分なりの視点で考えていきましょう。



出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー